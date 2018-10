Cristiano Ronaldo marca que se farta mas também é rei nas assistências

Cristiano Ronaldo habituou-nos à usual catadupa de golos com que brinda o futebol, mas as impressionantes marcas traçadas pelo trilho dos seus golos não são a única excelência do jogador do Real Madrid. Ronaldo também é rei nas assistências: nesta temporada já ofereceu 9 golos aos seus companheiros.

As estatísticas da temporada não mentem: ao serviço do Real Madrid, Cristiano Ronaldo já marcou 24 golos nos 1510 minutos jogados em 2014/2015, realizando 9 passes para golo em todas as provas, 8 deles na liga, a melhor marca da actualidade na Liga BBVA, a par de Koke. Além de ser o grande artilheiro destacado da prova espanhola, Cristiano Ronaldo é também o que mais vezes assiste para golo os companheiros de equipa.

Totalmente adaptado ao modelo ofensivo desenhado por Carlo Ancelotti, Ronaldo tem dado vida a uma excelente e profícua parceira com Karim Benzema, o parceiro de ataque que melhor entende e coadjuva as movimentações atacantes do jogador português. A entrada de James Rodríguez também veio potenciar as qualidades goleadores de Cristiano Ronaldo - a visão de jogo do colombiano tem sido essencial na manobra do Real.