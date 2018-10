Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo, Messi e Neuer são os finalistas

Se para Cristiano Ronaldo e Leonel Messi esta nomeação já é encarada com naturalidade, para o guarda-redes Manuel Neuer será uma estreia e o reconhecimento pelas conquistas, quer a nível do clube, mas principalmente pelo título de campeão do mundo alcançado em Julho no Brasil.

Para além desta categoria foram também revelados os nomes dos três candidatos ao prémio de Melhor Treinador, com Carlo Ancelotti do Real Madrid, Joachim Low seleccionador da Alemanha e Diego Simeone do Atlético Madrid a serem os eleitos. Nas mulheres as escolhidas para Melhor Jogadora do Mundo são a brasileira Marta, a norte-americana Abby Wambach (que venceu no ano passado) e a germânica Nadine Kessler.

Destaque ainda para o prémio Puskas, que diz respeito ao Melhor Golo do Ano onde está nomeada a irlandesa Stephanie Roche juntamente com o colombiano James Rodriguez e o holandês Robin Van Persie.