FIFA: Prémio Puskas disputado por James, Van Persie e Roche

Foram hoje conhecidos os três finalistas do Prémio Puskas, entregue pela FIFA, que consagra o melhor golo do ano. James Rodríguez, Stephanie Roche e Robin Van Persie são os candidatos a ganhar o troféu.

O colombiano de 23 anos chega ao trio final devido ao golaço que marcou no Mundial 2014, diante do Uruguai, com um tiro de fora da área, pleno de espectacularidade. O avançado holandês de 31 anos compete na final devido ao brilhante e harmonioso voo que valeu um golo à Espanha, também no Mundial. A irlandesa Roche, de 25 anos, disputa o prémio através do golo pleno de habilidade que marcou ao serviço do Peamount United.

Veja os vídeos dos golos em questão: