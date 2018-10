Maazou já duplicou os seus golos da Liga 2013/2014

Maazou está em forma recomendável e os seus golos falam por si: oito tentos na Liga portuguesa, os mesmos que os famosos Anderson Talisca e Jackson Martínez, artilheiros que têm feito as delícias dos adeptos dos dois candidatos ao título. Mas, entre eles, surge o avançado maritimista Maazou, que já marcou nesta temporada o dobro dos golos por si marcados na Liga 2013/2014.

O avançado, natural do Níger, reforçou o Vitória de Guimarães na época passada, e, apesar do bom arranque, quedou-se pela mediocridade exibicional, onde os golos escassearam. Maazou ficou-se pelos quatro golos na Liga, número que viria a pesar na avaliação de Rui Vitória, que deixou o avançado possante sair do clube vimaranense. Maazou ingressou, em boa hora, no Marítimo.

O atacante começou a temporada no banco de suplentes mas cedo mostrou as suas apetências goleadoras - sempre que saltava do banco, Maazou fazia o gosto ao pé. Os golos acumularam-se e Leonel Pontes deu ao jogador aquilo que ele merecia: a titularidade. Maazou atingiu, neste fim-de-semana, os oito golos na Liga, o dobro daqueles que marcara pelo Vitória Sport Clube. A última vítima foi o Boavista (goleado por 4-0).

Maazou já ultrapassou o número total de golos marcados em 2013/2014, em todas as competições: o forte avançado, que faz do poderio físico sua arma primacial, apenas apontou seis tentos em toda a temporada transacta, sendo de prever que consiga duplicar os golos que marcou ao serviço dos vimaranenses, bastando para isso marcar mais quatro golos pelo Marítimo.

O jogador de 26 anos já passou por clubes como Lokeren, CKSA Moscovo, Monaco, Bordéus, Zulte Waregem, Le Mans e Étoile du Sahel, antes de iniciar a sua aventura em Portugal. Parece que os golos vieram para ficar e, ao que tudo indica, Maazou encontrou o seu espaço na Madeira, às ordens de Leonel Pontes. Desde 2009/2010 que Maazou não chegava aos 8 golos marcados numa temporada (fê-lo ao serviço do Monaco).