As particularidades da transferência de Aboubakar

O FC Porto tinha em vista comprar 92,5% do passe do jogador Vincent Aboubakar, tendo sido acordado pagarem 12,2 milhões de euros. No entanto, após verificarem os resultados dos exames médicos que o jogador fez, foi detectado um problema nas articulações do internacional camaronês, deixando o cube português reticente.

Sendo assim, parece que o Porto renegociou o acordo e apenas acordou comprar 30% do passe do jogador, por 3 milhões de euros. «Os responsáveis do FC Porto pediram uma renegociação do acordo, porque tinham detetado um pequeno problema nas articulações. Mas como Aboubakar queria muito assinar pelo FC Porto chegámos a um entendimento», explicou o presidente do Lorient, Loic Féry.

No entanto, parece que os dragões ainda podem adquirir uma maior percentagem do passe do jogador, sob determinadas condições. «Cada vez que Aboubakar fizer 20 jogos pelo FC Porto o clube poderá adquirir entre 10 a 20 por cento dos direitos do jogador por uma verba que ronda os dois milhões de euros», explicou ainda o presidente do clube francês.

Aboubakar já foi utilizado seis vezes pela equipa azul, duas delas na «Champions» e outras quatro no campeonato, contando já com dois golos apontados.