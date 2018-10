Lino e Académica acertam rescisão do contrato

Lino, lateral esquerdo de 37 anos, está prestes a abandonar a Académica, clube com o qual assinou contrato no início da pré-época. Dorvalino Alves Maciel chegou a Portugal em 2006/2007, precisamente para representar a formação de Coimbra e no defeso passado regressou a uma casa onde tinha deixado boas memórias. Mas a sua segunda passagem pelo clube não correu como desejado.

O jogador está em conversações com a direcção da Académica para, de modo amigável, cessar o contrato com o clube. A confirmação da rescisão amigável deverá estar presa por algumas horas apenas. O jogador já não treinou nesta Terça-feira e deverá abandonar o clube por não ser opção para o treinador Paulo Sérgio - o jogador apenas participou em 5 partidas, 3 delas com titular.

Lino representou o FC Porto e militou durante quatro anos e meio na liga grega, ao serviço do PAOK. Agora, o experiente lateral estará a horas de ser um jogador livre.