Uma vénia para Flávio Paixão e Orlando Sá, goleadores da Ekstraklasa

Juntos somam já 20 golos de crivo luso na prova Ekstraklasa, liga polaca: Flávio Paixão e Orlando Sá são goleadores na prova, tornados ídolos na Polónia devido aos golos e à importância que têm vindo a assumir nas respectivas equipas. Flávio Paixão, do Slask Wroclaw, é o artilheiro-mor da Liga polaca, com 12 golos marcados em 17 jornadas, enquanto Orlando Sá, do Legia Warszawa, conta, desde a jornada passada, com 8 tentos apontados.

A assiduidade do avançado Flávio Paixão, de 30 anos, tem pautado a carreira 2014/2015 do jogador português, que marcou presença em todas as jornadas da Liga, tendo sido titular em todas as referidas partidas, num total de 1524 minutos nas pernas. De referir que as exibições de Paixão, irmão do também avançado Marco Paixão, têm impressionando pela eficácia: o jogador teve o ponto alto na partida contra o Legia Gdansk, contra a qual marcou quatro golos, no dia 25 de Outubro.

Orlando Sá, jogador da formação que lidera de forma desafogada o campeonato (35 pontos contra 29 do Wisla), leva 8 golos e já se tornou num jogador acarinhado pela massa adepta, que entoou o seu nome no fim-de-semana passado, depois do avançado de 26 anos ter marcado contra o Cracovia Krakow. Sá, formado no SC Braga, tem um índice de eficácia altíssimo: participou em 10 partidas da Liga e assinou oito golos - uma média de 0,80 golos por jogo.

Marco Paixão, outros dos goleadores lusos espalhados pelo estrangeiro, ainda não realizou nenhuma partida ao serviço do Slask, clube onde também milita o seu irmão Flávio, que tomou o lugar de artilheiro temível, no seguimento da lesão de Marco, ainda impossibilitado de jogar. A equipa do Slask Wroclaw segue na terceira posição do campeonato Ekstraklasa.