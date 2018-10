Nélson Oliveira prestes a rumar ao Swansea

Retornou de um empréstimo ao Rennes mas o regresso ao clube que o formou não está a correr como desejado: Nélson Oliveira, de 23 anos, apenas conta 12 minutos em toda a presente época, facto que espelha bem a falta de confiança que o treinador Jorge Jesus tem no avançado português. Sem espaço no Benfica, o empréstimo entra novamente no horizonte de Nélson Oliveira, que estará, segundo o site zerozero.pt, prestes a ingressar no Swansea, da Premier League.

O jogador apenas jogou 12 minutos, frente ao Sporting da Covilhã, numa partida da Taça de Portugal. A pouca utilização ditou assim a resolução do empréstimo, de modo a que português não estagne na equipa do Benfica. Conforme avança o site de informação zerozero.pt, Nélson deverá mudar-se em Janeiro de 2015, reforçando a formação galesa que actua no campeonato inglês.

Está assim em vista o quinto empréstimo de Nélson Oliveira, que, nesse regime, já passou por Rio Ave, Paços de Ferreira, Deportivo e Rennes.