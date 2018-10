Académica x FC Porto: Um jogo de extremos

A equipa de Julen Lopetegui parte para este encontro com uma motivação extra, depois da expressiva vitória por 5-0 frente ao Rio Ave, enquanto que a turma da briosa, que não tem estado a fazer um campeonato nada positivo, parte para o jogo, ainda com a derrota frente ao Benfica em mente.

A Académica leva uma série de 6 jogos sem ganhar, e nesta posição, deve ser bastante difícil motivar os jogadores, a ponto de conseguirem um bom resultado, contra os Dragões. Os «estudantes» vêm de uma derrota diante do Benfica, em Coimbra, por 0-2.

Lopetegui vai apostar na equipa mais forte, contra esta Académica combalida, até porque apesar de ter jogo da «Champions» a meio da semana, o apuramento do FC Porto já está garantido, e o jogo só serve para cumprir calendário.

O treinador espanhol não vai facilitar…

Apesar de a equipa da briosa não estar a ter o desempenho que normalmente, desejaria, Lopetegui, em conferência de imprensa, disse que não ia facilitar, e que iria colocar a melhor equipa em campo, sem fazer qualquer gestão da mesma, de forma a derrotar o adversário de Sábado. O treinador portista respondeu ainda em questão da utilização ou não, de Martins Indi e Casemiro, por estarem a um cartão amarelo da suspensão, que «Vamos jogar com os melhores».

Do lado da Briosa, a equipa está confiante que conseguirá fazer um bom resultado, e isso significa também, um empate. O médio Marcos Paulo, disse até em declarações que «É possível vencer o FC Porto, nenhum adversário é imbatível», isto revela bastante o espírito que reina no balneário dos estudantes.

Onzes Prováveis:

Do lado da Académica são bastantes as baixas, a lista inclui João Real, Ricardo Nascimento, Ivanildo, e Schumacher que estão em dúvida com lesões, e ainda não está confirmado se serão, ou não hipóteses para Sábado. Referir também, que o treinador Paulo Sérgio não pode contar mais com Lino, que chegou a acordo para rescisão do seu contrato, alegando problemas pessoais.

Na equipa azul e branca, Casemiro é baixa de última hora, e de realçar que Lopetegui, que vai estrear na convocatória,o jogador espanhol Campaña.