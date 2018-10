Benfica perde terreno por Correa: Inglaterra e Itália são destinos prioritários

Há meses que o Benfica segue o percurso do jovem de 20 anos Joaquín Correa, médio ofensivo dos argentinos do Estudiantes - o jogador é visto como um reforço de qualidade acima da média, pela técnica virtuosa e pela sua capacidade atacante. As negociações decorrem mas, segundo o agente do jogador, o interesse de formações de Inglaterra e Itália terá sempre prioridade no concurso do médio.

«Já vieram observá-lo do Mónaco e do Paris Saint-Germain e estão interessados, apesar de haver prioridade para os clubes de Inglaterra e Itália», confirmou Gonzalo Paz ao diário Ole, confirmando também que o Benfica avançou, de facto, para a contratação de Correa. Ainda assim, Paz adiantou que «as propostas mais firme» vêm de Inglaterra e Itália.

O jornal Hoy dá conta da viagem do antigo médio argentino Juan Sebastien Véron a Lisboa, marcada para meados de Dezembro, a fim de negociar o passe do médio do Estudiantes, clube argentino do qual Véron é presidente. Mas, ao que tudo indica, a parada subiu demasiado e o Benfica terá muita dificuldade em acompanhar o alto valor do passe (8 milhões de euros) sem ajuda de um fundo de investimento.