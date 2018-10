Boavista x Sporting

Quanto a nós resta-nos agradecer a sua companhia e preferência e fique atento aos nossos artigos, crónicas ou diretos aqui, na sua VAVEL. Votos de umas boas "mini-férias"...

Fim da partida no Estádio do Bessa! Depois de uma primeira parte bem disputada e com sinal mais para a equipa do Sporting, eis que a segunda parte serviu para testar a superioridade dos leões. Carrillo foi absolutamente preponderante esta noite, "quebrando o gelo" da defesa axadrezada com o primeiro golo e servindo ainda mais dois, para Mané e João Mário respetivamente. O peruano que substituiu o lesionado Nani ainda na primeira parte foi um autêntico tormento para a defesa boavisteira, com as arrancadas do extremo a pôr em constante alerta as redes defendidas por Bah. Para a equipa do Boavista nota de uma exibição forçada, sem nunca desistir acabando por obter o golo de honra através de uma infelicidade de Jonathan Silva.

90' Mais dois minutos de tempo extra.

Cruzamento de Leozinho com Jonathan Silva a fazer abordagem estranha ao lance e fazer auto-golo. Golo de honra merecido para os homens da casa.

87' GOLOOOOOOOOOO BOAVISTA!!

Jogada de contra-ataque guiada por Carrillo que faz nova assistência, desta feita para João Mário que não perdoa na cara de Ba.

81' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

78' Substituição no Boavista: Sai Brito e entra Bobô.

78' Substituição no Sporting: Sai Adrien e entra André Martins

77' Carrillo insere a bola na baliza mas o jogo já havia sido interrompido por fora-de-jogo a Montero.

75' Excelente jogada do ataque leonino com João Mário a falhar em zona privilegiada.

70' Remate de Quincy mas o guardião leonino segura sem problemas.

65' Substituição no Sporting: Sai Slimani e entra João Mário.

64' Boa oportunidade para a equipa boavisteira com Ídris a aparecer em boa posição mas a cabecear para as mãos de Patrício.

63' Substituição no Boavista: Sai Zé Manuel e entra Leozinho.

59' Cartão amarelo para Slimani.

58' Substituição no Boavista: Sai Ruben Gabriel e entra Quincy.

Dois minutos, dois golos! E nos dois, um protagonista: Carrillo! O peruano não só faz o primeiro golo, num belo remate como "fabrica" o segundo tento apontado por Mané! 0-2 para os leões.

56' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

54' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

49' Cartão amarelo para Rúben Gabriel.

47' Cartão amarelo para Julien.

46' Já se joga o segundo tempo!

Chega assim o fim do primeiro tempo no Estádio do Bessa, com a equipa do Sporting a sentir mais dificuldades do que se previa. Embora com algumas chances claras de golo, a equipa de Marco Silva não teve o domínio de jogo que provavelmente pretendia. Com apenas dois homens no meio-campo (William e Adrien) a ligação de jogo entre os sectores não é tão apoiada, com Montero a ser essencial na criação de desequilíbrios. Péssima notícia para as hostes leoninas com a lesão de Nani, substituído por Carrillo à passagem do minuto 31. Veremos o que nos traz a segunda parte..

Intervalo no Bessa!

45' Vai jogar-se mais um minuto.

45' Livre cobrado por Anderson directamente para as mãos de Rui Patrício.

42' Boavista aparece com algum perigo na área, alivia a defesa do Sporting.

37' Cruzamento de Miguel Lopes para cabeceamento muito perigoso de Slimani com a bola a embater na trave da baliza de Ba. Na sequência, remate muito forte de Montero que passa perto da baliza boavisteira. Aperta o Sporting nesta reta final da primeira parte.

36' Remate completamente disparado de Slimani.

34' Cartão amarelo para Freddy Montero por falta sobre Zé Manuel. Amarelo forçado para o avançado colombiano.

32' Remate de Ídris que passa perto da baliza de Patrício. O português parecia ter o lance controlado.

31' Substituição no Sporting: Sai o lesionado Nani e entra Carrillo.

29' Nani aparece em boa posição mas perde a bola para Julien, cometendo falta. Na sequência, o internacional português joga-se para o chão pedindo imediatamente substituição. Carrillo vai entrar na equipa de Alvalade.

27' Grande chance para a equipa do Sporting. Mané, após grande passe de William, serve na perfeição Adrien que falha por muito pouco o primeiro tento do encontro.

26' Afasta a defesa sportinguista.

25' Agora o sentido inverte-se, falta do lateral leonino sobre o atacante axadrezado. Livre que pode levar perigo.

23' Falta de Zé Manuel sobre Jonathan Silva.

18' Bela oportunidade para Montero que após grande passe de Nani não consegue desviar do guardião Ba.

17' Zé Manuel aparece em boa posição na área mas cruza para as mãos de Rui Patrício.

16' Livre cobrado por João Dias para cabeceamento sem perigo de Rúben Gabriel.

15' Falta de Adrien sobre Zé Manuel.

15' Retoma o jogo.

14' Jogo interrompido para assistência a Adrien Silva.

12' Fora-de-jogo assinalado a Uchebo.

11' Cruzamento largo de Jonathan Silva, afasta Julien.

9' Mané, em boa posição dentro de área, domina mal o esférico e acaba por cometer falta sobre Ervões.

8' Remate de Ídris, do meio da rua, para muito longe da baliza de Patrício.

5' Falta de Mané sobre Julien.

4' Jogada de insistência do ataque sportinguista que acaba com remate muito torto de William Carvalho.

3' Excelente arrancada de Uchebo sobre a direita onde cruza atrasado para alívio de Nani.

2' Tentava Slimani soltar-se no ataque leonina mas bem a defesa boavisteira a fechar.

1' Começa a partida no Estádio do Bessa!

20:30 Estamos a instantes do começo da partida..

20:27. Os jogadores já estão dentro das quatro linhas para a habitual apresentação das equipas.

20:15. Os jogadores aquecem no sintético do Bessa.

20:08. Já há «onzes» oficiais!

20:03. Já Marco Silva certamente dirá aos seus jogadores para entrarem com tudo e justificar o favoritismo. O jovem técnico quererá controlar e resolver a partida desde cedo, ficando assim com a oportunidade de gerir o esforço dos seus atletas tendo em conta o jogo em Stramford Bridge, vital no apuramento para os oitavos de final da Champions.

19:55. Petit deverá optar por um sistema de jogo mais fechado e com as linhas muito próximas, tentando explorar a rapidez dos seus alas em contra-ataques.

19:30. Numa altura em que se aproxima a reabertura do mercado de transferências, são muitas as especulações a envolver jogadores leoninos: William Carvalho, Cédric ou Maurício são alguns dos nomes colocados como estando na porta de saída de Alvalade.

19:20. Os responsáveis axadrezados esperam boa moldura humana esta noite, no Bessa. Para além dos adeptos da casa, são esperados alguns milhares de sportinguistas para apoiar os leões neste difícil embate.

19:15. A equipa orientada por Marco Silva terá hoje um "obstáculo" único em toda época: o relvado sintético. A modos de preparar a equipa para esse factor, o técnico dos leões promoveu vários treinos nos relvados sintéticos presentes na Academia.

18:50. Dois jogadores leoninos entram para este jogo com motivação extra, fruto das distinções a que vão ser alvos pelos Prémios Stromp: Nani como Jogador do Ano e João Mário como Revolução do Ano.

18:40. O árbitro nomeado para o encontro desta noite é Jorge Sousa assistido por Álvaro Mesquita e Nuno Manso. O 4º árbitro será Hugo Pacheco.

18:25. Persistem as dúvidas quanto à táctica implementada hoje por Marco Silva, que na passada jornada resolveu colocar o Sporting a jogar num 4-4-2, com a dupla atacante Slimani/Montero. Irá o Sporting jogar no habitual 4-3-3 ou voltará a mostrar-se no 4-4-2?

18:05. Onzes prováveis do Boavista x Sporting:

17:55. Jefferson ficou fora da convocatória do Sporting, sendo Jonathan Silva o lateral esquerdo escolhido para jogar. No Boavista, as baixas devem-se principalmente às expulsões da jornada passada. Mamadou deverá estrear-se na baliza devido à suspensão de Mika.

17:50. Marco Silva mostrou-se atento ao poder do Boavista: «O Boavista criou muitas dificuldades aos outros grandes, tendo somado um ponto frente a um deles e criado muitas dificuldades a outro. Vai ser um jogo num terreno difícil e onde o adversário está mais habituado, mas isso não pode desviar a equipa do objectivo de somar os três pontos», declarou na antevisão do duelo.

17:35. Petit, jovem treinador do Boavista e antiga glória de axadrezados e águias, relembrou que o Bessa tem sido casa difícil para todos: «Jogamos em casa e toda gente tem tido muitas dificuldades aqui e esse é um elemento que nos dá uma motivação extra», declarou na antevisão da partida. «Sabemos das dificuldades que vamos ter perante um adversário que luta pelo título e atravessa boa fase», reconheceu Petit.

17:25. Marco muito importante para o guardião Rui Patrício, que realizará o jogo número 300 pelo Sporting. O guardião leonino, actual titular da selecção portuguesa, foi o digno sucessor do guarda-redes Ricardo, internacional A que actuou tanto no Boavista como depois no Sporting. Patrício actuou também na última partida entre Leões e Panteras, no Bessa, em 2007/2008.

17:10. Nani, que brilha novamente no Sporting, marcou o seu primeiro golo pela formação principal do Sporting diante do Boavista, numa partida que viria a acabar com um 2-2. Fary, experiente avançado boavisteiro, é o único jogador do plantel do Boavista que sabe o que é marcar golos ao Sporting.

17:00. No novo milénio, o Sporting apenas venceu o Boavista por três ocasiões no Bessa: 0-1 no ano 2000 (com golo de Pedro Barbosa), 1-2 no ano 2002 (com golos de Jardel e Cristiano Ronaldo contra um de Martelinho) e 0-4 na última vitória leonina no Bessa (com golos de Liédson (2), Beto e Carlos Martins). Aliás, se olharmos para o duelos anteriores, verificamos que entre 1990 e o presente, o Sporting apenas venceu 3 vezes no Bessa.

16:30. Sporting e Boavista não se defrontam desde a temporada 2007/2008, altura em que o Sporting recebeu e venceu o Boavista por 2-1, com golos leoninos de Leandro Romagnoli e Rodrigo Tiuí contra o tento axadrezado de Ivan Santos. Desde o dia 8 de Maio, jornada 30, que Boavista e Sporting não se encontram. Na última vez que o Sporting se deslocou ao Bessa, a vitória sorriu ao Boavista: Marcelão e Jorge Ribero marcaram os golos.

16:15. O Boavista vem de uma derrota pesada no campo do Marítimo: 4-0 a favor dos insulares com três expulsões boavisteiras (Beckeles, Philipe Sampaio e Mika). Algo que contrasta com a confortável vitória caseira do Sporting diante do Vitória de Setúbal (3-0 com golos bis de Slimani e um golo de Fredy Montero). Mesmo assim, o terreno do Bessa não será fácil para os Leões: o campeão Benfica suou para vencer as «panteras» no Bessa por 1-0.

15:55. O Boavista dará graças por jogar no seu reduto: o clube axadrezado ainda não ganhou fora de casa para a Liga, tendo já actuado por seis vezes fora de portas neste campeonato. O melhor resultado fora que o Boavista conseguiu foi precisamente um empate, o único até agora, logo diante ao FC Porto: 0-0, numa partida em que Maicon foi expulso prematuramente. No Bessa, o relvado sintéctico poderá beneficiar a formação da casa, habituada a jogar nessas condições.

15:35. A pressão está do lado do Sporting, que, a 8 pontos do líder e rival Benfica, precisa de vencer obrigatoriamente para não deslocar ainda mais do topo da tabela. Ainda assim, o saldo do Sporting nos jogos fora de casa não é positivo: apenas por duas vezes os Leões ganharam fora de Alvalade para a Liga - contra Gil Vicente e Penafiel, ambas as vitórias construídas com 4 golos sem resposta.

15:20. O Boavista irá defrontar o Sporting pela primeira vez desde que abandonou a principal divisão do futebol luso após o processo «Apito Final». O clube axadrezado segue na liga na 13ª posição, com três vitórias, um empate e sete derrotas averbadas. O clube boavisteiro é um dos piores ataques da Liga, com 7 golos apontados: pior só mesmo o Arouca, com 6 golos em 11 jogos.

15:10. Apesar da boa série de vitórias, o Sporting tem ainda fresco na memória o empate contra o Paços de Ferreira, na jornada dez da Liga: a formação da casa esteve a perder mas a entrada de Fredy Montero valeu um golo aos Leões na segunda parte. Nos últimos três jogos do campeonato, o Sporting apenas venceu por uma vez, já que na nona jornada caiu com estrondo aos pés do Vitória SC.

14:55. O Sporting persegue a quarta vitória consecutiva em todas as competições, que será a segunda seguida na Liga, depois do contundente 3-0 imposto, em Alvalade, ao Vitória de Setúbal. O Sporting vem de uma série triunfante contra Espinho, Maribor e Vitória FC, com 11 golos marcados nessas três partidas, em três competições diferentes (Taça de Portugal, Liga dos Campeões e Liga).

14:45. Seja bem-vindo à transmissão do directo Boavista x Sporting, duelo jogado no Estádio do Bessa, às 20:30 horas, a contar para a 12ª jornada da Primeira Liga portuguesa. As «panteras» defrontam os «Leões» na partida que abre a ronda doze do campeonato - siga em Vavel.com o minuto a minuto do jogo, grátis.