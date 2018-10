Império de Rui Patrício dura 300 jogos

Rui Patrício comemorou da melhor forma o jogo número 300 pelo Sporting: no Bessa, os Leões dominaram a Pantera e regressaram a Lisboa com os três pontos na bagagem. O capitão leonino de 26 anos completou três centenas de partidas com a camisola do Sporting, ele que guarda de forma incontestada a baliza do clube de Alvalade desde 2007/2008.

Nome incontornável do Sporting da era Paulo Bento, treinador com o qual descolou para voos maiores, ganhando a titularidade indiscutível do clube, Patrício destacou-se pela forma como arrebatou a baliza e consolidou a sua liderança no balneário leonino. Sobreviveu às crises directivas, desportivas e financeiras que assolaram o clube e manteve-se firme activo do Sporting até aos dias de hoje - é um dos jogadores mais valiosos do plantel.

Titular da baliza da selecção portuguesa, Patrício tem sido um esteio de confiança que guia o Sporting, nos bons e maus momentos. Nesta temporada já realizou uma das melhores exibições da carreira - contra o Chelsea, nas luzes da ribalta da Liga dos Campeões, Patrício realizou uma mão cheia de intervenções espectaculares e mereceu a crítica da imprensa internacional e...um aperto de mão de José Mourinho.