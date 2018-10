Benfica x Belenenses

19:00. Vitória suada do Benfica, que apenas conseguiu quebrar a barreira defensiva do Beleneses à passagem do minuto 64, atra´ves de um golo do retornado Lima, que saltou do banco para mexer com a partida e encaminhar as águias na rota do triunfo caseiro. Sem os seus jogadores mais influentes, Miguel Rosa e Deyverson, o coxo Belenenses limitou-se a defender e a adiar o golo do Benfica, que insistiu até conseguir os seus intentos. Enzo e Salvio marcaram os restantes golos do 3-0.

Apito final

90+3'. Camara rematou, Sturgeon quase que emendava e fazia o 3-1.

90'. Entrada de Lima veio dar uma excelente dinâmica ao Benfica, boa substituição de Jesus, a emendar a mão e a colocar Lima na vez de Talisca.

88'. Gaitán tem deixado a defesa do Belenenses em apuros. Grande jogo do argentino, pura inspiração e confiança.

85'. Substituição na formação do Benfica: Entra Benito e sai Maxi Pereira.

83'. Goooooloooooo do Benfica!!! Passe de Gaitán depois de uma jogada genial do génio argentino, Salvio apenas teve de encostar a bola para a baliza de cabeça!!!

81'. Substituição na formação do Benfica: Entra Pizzi e sai Enzo.

80'. Substituição na formação do Belenenses: Entra Tiago Silva e sai Fábio Nunes.

78'. Cerca de 46.000 espectadores no Estádio da Luz, excelente casa encarnada.

76'. Passe transversal, apanhou Salvio na desmarcação, entra na área o argentino...vai marcar...mas Jones faz uma boa mancha e defende!

73'. Livre lançado para a área belenense, cabeceamento de Luisão...bola toca na barra e sai para fora, esteve à vista o 3-0 na Luz!

70'. Goooooolooooooo do Benfica!!! Matt Jones ainda adivinhou o lado mas Enzo marcou com aprumo!!!

69'. Grande penalidade provocada por João Afonso sobre Enzo, o próprio argentino encarregar-se-á de marcar o castigo.

68'. Lima assiste Salvio, este remata já dentro da área mas a bola vai de encontro ao corpo de Matt Jones, má pontaria de Salvio.

68'. Substituição na formação do Benfica: Entra Rodrigo Dantas e sai Bruno China.

67'. Jogo desbloqueado a favor do Benfica, algo que se esperava dada a superioridade encarnada demonstrada.

64'. Goooooloooooo do Benfica! Lima, com a baliza deserta pela frente, cabeceou com facilidade para o golo, passe de Jonas no segundo poste!!!

63'. Incapaz o Belenenses de sair para o contra-ataque.

62'. João Afonso queixoso, parece estar a pedir a substituição.

60'. Gaitán com espaço e com visibilidade, vai rematar rasteiro...mas a bola sai ao lado, má pontaria de Gaitán, que falha do extremo!

58'. Tiro de Salvio, amarra Jones com facilidade.

56'. Sturgeon saiu com perigo, rapidez perante César...faz falta e vê cartão amarelo! Que contra-ataque veloz do Belenenses, com o Benfica descomposto.

55'. Matt Jones agarrou mas largou, indecisão na área, alivia com estrondo o central do Belenenses..vacilou Jones!

53'. Salvio estica o jogo, cruza mas Brandão defende e corta para canto.

51'. Substituição na formação do Belenenses: Sai Caeiro e entra Sturgeon.

47'. Cartão amarelo para André Almeida.

46'. Roda de novo a bola na Luz.

46'. Substituição na formação do Benfica: Sai Talisca e entra Lima.

Segundo tempo

17:50. O Benfica tem tido dificuldade para furar a boa organização defensiva do Belenenses. O Benfica tem a responsabilidade de ganhar a partida para não deixar o FC Porto ganhar terreno, ainda para mais na antecâmara de um FC Porto x Benfica. Jonas, Talisca e Gaitán tentaram o golo mas sem sorte. Caeiro também teve o golo na cabeça mas Júlio César defendeu com categoria.

45+1. Fim da primeira parte na Luz.

43'. Luisão bombeia a bola para a área, Jones sacode mas deixa a bola a pingar na área...Gaitán tenta o golo mas Nélson corta para canto, que perigo!

40'. Grande demonstração de rigor táctico por parte do Belenenses, que defende com qualidade e começa a desesperar o Benfica.

37'. Tiago Caeiro fez falta e parou um ataque perigoso do Benfica: cartão amarelo.

34'. Fredy parte o rins a Almeida, fura dentro da área e remata na diagonal...mas a bola vai às malhas laterais.

32'. Grande roubo de bola de Pelé a Salvio, excelente corte pleno de concentração e capacidade física.

31'. Terceira falta de Talisca na partida...

29'. Enzo furou pela área e caiu, Nélson disputou a bola e foi mais forte: pede-se penalidade mas o juiz nada assinala.

25'. Segunda falta de Talisca, que voltou a parar um contra-ataque do Belenenses. Já se pede amarelo para o médio.

22'. Lançamento de Maxi, com força, a bola sobrevoa a área e Jardel, imperial, cabeceia...mas a bola rasa o poste, perigo à vista.

20'. Tiago Caeiro remata de cabeça depois de um belo centro vindo da direita...que bela defesa de Júlio César, sacudiu bem! Grande chance criada por Fredy!

19'. Muita pressão ofensiva do Benfica, pouco espaço dado ao oponente para pensar o seu jogo.

18'. Talisca entre linhas ganha espaço para o remate...Matt Jones sacode como pode, bom tiro do brasileiro, boa defesa do inglês!

11'. Enzo Pérez tira o centro...a bola é rematada de primeira por Gaitán, mas a bola passa perto do poste, perigo de golo na Luz!

7'. Jogo da paciência do Benfica, que controla toda a posse de bola, defende arduamente o Belenenses.

4'. Belenenses na defensiva, com toda a gente atrás da linha da bola.

1.' Roda a bola na Luz.

Apito Inicial

16:55. Confirma-se: Deyverson e Miguel Rosa nem no banco estão.

16:50. Formação inicial do BELENENSES: Matt Jones, Palmeira, Fredy, Pelé, João Afonso, Gonçalo Brandão, Bruno China, Camará, Tiago Caeiro, Nélson, Fábio Nunes

16:50. Formação inicial do BENFICA: Júlio César, Maxi, André Almeida, Luisão, Jardel, Enzo, Samaris, Talisca, Salvio, Jonas, Gaitán

16:10. Bryan Cristante e Lisandro López ficaram de fora as opções de Jorge Jesus para a partida de hoje. César, central brasileiro, integrou a convocatória vermelha.

15:55. Permanecem as dúvidas quanto à utilização dos jogadores Deyverson e Miguel Rosa, já que tudo indica que o Benfica, detentor de parte dos passes dos jogadores, poderá impedir que estes enfrentem os encarnados hoje - ambos falharam a partida da temporada passada. São os melhores marcadores do Belenenses.

15:25. Lito Vidigal vai apostar numa surpresa na Luz: «Vamos tentar causar alguma surpresa e é assim que temos vindo a trabalhar durante toda a semana. Temos de respeitar todos os adversários, mas nunca temer nenhuma equipa. Os jogadores do Belenenses têm de perceber que vão defrontar uma equipa com muita qualidade», afirmou o técnico angolano.

15:15. Jorge Jesus elogia a forma do Belenenses e desvaloriza eventual pressão de ganhar: «A pressão existe porque o Benfica joga sempre pressionado para ganhar, mas não a pensar no jogo seguinte. Só pensamos no jogo seguinte, neste caso com o Belenenses, que tem vindo a fazer excelente campeonato, demonstrando que é uma equipa com valor», afirmou na antevisão.

15:05. Muitas caras conhecidas de um lado e doutro da barricada futebolística: Jorge Jesus já treinou o Belenenses (2 épocas) e conhece bem o oponente que irá enfrentar. André Almeida e Lima já vestiram a camisola belenenses e poderão hoje defrontar a antiga equipa; Deyverson e Miguel Rosa vivem a situação inversa, assim como o lateral Nélson. Rúben Amorim e Eliseu falharão a partida contra o seu antigo clube, por lesão, assim como Carlos Martins, por falta de inscrição.

14:50. De relembrar que a estreia do central brasileiro Luisão, capitão do Benfica e figura já simbólica do clube, foi precisamente contra o Belenenses, numa partida no Jamor que viria a terminar com um emotivo empate 3-3. Decorria então o ano de 2003 e Luisão formava dupla com o compatriota Argel. Luisão marcaria aos 86 minutos o primeiro golo da carreira no Benfica, nessa mesma partida.

14:35. Se contarmos com todas as partidas entre Benfica e Belenenses, independentemente do reduto, verificamos que o Belenenses não é capaz de bater o Benfica desde 2007, ano em que conseguiu, no Restelo, vergar o rival lisboeta com um golo solitário do avançado brasileiro Weldon, que viria a vestir a camisola do Benfica na temporada 2009/2010, época do primeiro campeonato de Jorge Jesus.

14:10. Facto curioso: na equipa titular do Belenenses alinhava Lito Vidigal, que fez parte da formação que alinhou na Luz e bateu então o Benfica por 2-3. Lito era um de três angolanos titulares (juntamente com Wilson e Franklin). Participou na última vitória belenense na Luz e poderá agora, como treinador, quebrar os 14 anos de jejum do Belenenses em partidas frente ao Benfica na Catedral das águias.

13:50. O Belenenses não ganha na Luz para o campeonato desde o ano 2000, altura em que visitou a Luz e de lá saiu com os três pontos, fruto de três golos forasteiros contra dois dos encarnados. Rui Gregório, Filgueira e Fernando Mendes marcaram os golos do Belenenses enquanto Maniche e João Tomás assinaram os golos do Benfica. Jupp Heynckes era o treinador do Benfica e Vítor Oliveira o técnico belenense.

13:35. Conta-se até agora setenta e três partidas Benfica x Belenenses, para o campeonato nacional: nessas partidas na casa encaranda, o Benfica venceu por 52 vezes e os azuis do Restelo apenas conseguiram arrancar sete vitórias em território das águias. Na última deslocação à Luz a contar para o campeonato 2013/2014, o Belenenses conseguiu, ainda assim, empatar 1-1, respondendo a um golo de Cardozo com outro de Diakité (jornada 6).

13:20. De realçar o facto do Benfica não perder em casa em jogos da Liga há já 39 partidas consecutivas, alcançando um registo de 83 jogos seguidos sem registar um nulo: o Benfica de Jorge Jesus é uma máquina de fazer golos. Anderson Talisca é o melhor marcador do plantel, com 9 tentos assinalados - contrastando com a fraca prestação de Lima, que apenas conta 2 golos na época.

13:00. O Belenenses não perde um jogo da Liga portuguesa desde a partida contra o Paços de Ferreira, na Mata Real, à passagem da sexta jornada. Os pacenses receberam a formação de Lito Vidigal e venceram por 2-0. Em todo o campeonato, o Belenenses soma apenas duas derrotas: Paços e Vitória de Guimarães. O Benfica apenas perdeu por uma vez: contra o Sporting de Braga, na Pedreira, 2-1.

12:40. O Benfica vem de uma vitória na Liga em Coimbra, 0-2 contra a Académica, triunfo interno que se seguiu à derrocada europeia. Gaitán e Luisão marcaram os golos que mantiveram o Benfica na frente do campeonato. O Belenenses chega a esta partida depois de num jogo fraco ter empatado 0-0 contra o Arouca. O Benfica volta a jogar em casa para a Liga, onde apenas cedeu um empate (contra o Sporting, 1-1 à terceira jornada).

12:25. O Benfica segue na liderança do campeonato, com 28 pontos, mas o Belenenses também tem mostrado credenciais e ocupa de momento a sexta posição e em caso de vitória volta a ultrapassar até o Sporting (que ontem bateu o Boavista por 1-3). Os do Restelo têm 21 pontos e se vencerem na Luz ficam apenas a quatro pontos do líder encarnado. Se derrotado, o Belenenses poderá ser ultrapassado pelo Paços de Ferreira.

12:10. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Belenenses, referente à 12ª jornada da Primeira Liga Portuguesa: o líder e campeão Benfica rivaliza esta tarde com o histórico lisboeta Belenenses - siga com Vavel.com o minuto a minuto da partida, grátis .