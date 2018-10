Sanchez considerado o jogador do mês

Alexis Sanchez foi considerado o jogador do mês no Arsenal. O antigo avançado do Barcelona tem 14 golos, mais de metade dos golos da equipa londrina, e quatro assistências em 22 jogos pelos «Gunners», inclusive na última quarta, no duelo com o Southampton, marcou o golo da vitória no último minuto, sendo totalmente decisivo para as aspirações do Arsenal.

Em declarações Arséne Wenger afirmou: «ele está na zona de perigo, dá para ver quando joga. No entanto, ele consegue ir buscar forças bem fundo. Jogou o 27.º jogo da época na quarta-feira, contando com aqueles ao serviço da selecção", avisou o treinador francês dos «Gunners», na antevisão da partida de sábado frente ao Stoke City, na 15.ª jornada da Premier League.

Com a saida do internacional chileno do Barcelona numa transferência de 40 milhões de euros, muita gente pensou que seria o declínio da sua carreira mas Sanchez está a provar que isso não é verdade. Devido às suas grandes performances, os adeptos dos Londrinos nomearam-no pela terceira vez consecutiva. Vamos ver se as boas actuações de Sanchez têm uma correspondência em titulos, algo que escasseia para os lados da formação arsenalista.