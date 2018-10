Sporting «pica» Benfica por causa de Miguel Rosa e Deyverson

Logo após o apito final do Benfica-Belenenses (3-0), a página oficial do Sporting publicou uma mensagem que pode ser entendida como uma provocação aos encarnados pela ausência de Miguel Rosa e Deyverson, ambos com percentagens dos seus passes nas mãos do clube da Luz, no encontro desta tarde.

Juntamente com a mensagem «É tão bom ser Sportinguista.», os leões escreveram também «Esforço, Dedicação, Devoção e Glória», seguido das hashtags #Honra e #VocêsSabemLá, e a pergunta, «E tu, o que gostas mais nos valores do nosso Clube?».

De imediato os comentários de sportinguistas, mas também benfiquistas, inundaram a publicação que aparenta ser direccionada para o rival da segunda circular.

Recorde-se que os dois jogadores terão sido impedidos de disputar a partida em função de uma cláusula assinada entre Benfica e Belenenses aquando da sua transferência para o Restelo.

Ambos são titulares indiscutíveis do conjunto de Lito Vidigal, sendo que Deyverson é mesmo o melhor marcador da equipa e vice-artilheiro do campeonato, com 8 golos marcados.