Belenenses remete para a SAD explicações sobre Deyverson e Rosa

Comunicado do clube Os Belenenses emitido ontem no rescaldo da partida entre o Benfica e o Belenenses, remetendo esclarecimentos sobre o caso de Deyverson e Miguel Rosa para a SAD do clube:

«Tendo em conta as múltiplas solicitações com que vem sendo confrontada nas últimas vinte e quatro horas, por parte da Comunicação Social e de várias dezenas de Associados, impõe-se à Direção do Clube de Futebol “Os Belenenses” esclarecer que não dispõe de qualquer informação sobre as condições em que os atletas Miguel Rosa e Deyverson ingressaram nos quadros da equipa de futebol profissional do Belenenses, para além daquelas que são do conhecimento público e de que a imprensa tem vindo a dar notícia.



A Direção do Belenenses recorda que, conforme comunicação pública do passado dia 2 de dezembro, nomeou o vice-presidente Paulo Vítor Costa para as funções de Administrador da “Os Belenenses, SAD”, devendo o mesmo tomar posse na Assembleia Geral da Sociedade que terá lugar no próximo dia 23 de dezembro.



Pelas razões que antecedem, a Direcção do Clube de Futebol “Os Belenenses” remete todo e qualquer esclarecimento sobre este assunto para a administração da “Os Belenenses, SAD”, acrescentando, não obstante, que o Clube de Futebol “Os Belenenses” se encontra hoje, como se encontrou sempre e permanecerá de futuro, do lado da Verdade Desportiva.»