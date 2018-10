Paulo Sérgio contestado pelos adeptos da Académica

Não corre de feição a temporada da Briosa, que se abeira cada vez mais dos últimos lugares da tabela classificativa. Depois da derrota contra o FC Porto, no passado Sábado, a Académica acentuou a sua crise de resultados e, em pleno Estádio Cidade de Coimbra, ouviu os estridentes assobios das bancadas.

O descontentamento apoderou-se dos adeptos presentes no estádio à medida que o FC Porto dominava a bel-prazer e marcava, com facilidade, os golos de uma vitória tranquila, à semelhança do que acontecera, também em Coimbra, contra o Benfica, na jornada transacta. Paulo Sérgio e os jogadores foram alvo de contestação e lenços brancos - a claque «Mancha Negra» juntou-se energicamente aos protestos.

De recordar que a situação desportiva da Académica é deveras periclitante: a formação apenas venceu uma partida desde o arranque da temporada (contra o Arouca, na sexta jornada) e até já foi expulsa da Taça de Portugal, pelo bastante modesto Santa Maria.