Fredy de saída para rumar a Angola

A janela de transferências de inverno vai-se aproximando e a excelente época protagonizada pelo Belenenses pode ter refelxo na saída de alguns jogadores. Um dos mais cobiçados é o extremo Fredy que deverá deixar o Restelo já neste mês de janeiro.

Segundo o jornal A BOLA, o jogador irá voltar a jogar no Recreativo de Libolo, clube natural de Angola e clube que já representou em 2012. Segundo o mesmo jornal, o jogador de 24 anos irá auferir de um contrato com valores bem mais sedutores do que aqueles que aufere no Restelo. Ao que tudo indica, a SAD também estará interessada no negócio para fazer aqui um encaixe financeiro interessante com um jogador que a partir do próxima ficaria livre.