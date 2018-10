Newcastle quebra invencibilidade do Chelsea de José Mourinho

O Chelsea perdeu por 2-1 na sua deslocação ao terreno do Newcastle. A primeira derrota da equipa de José Mourinho foi consumada por dois golos de Papiss Cissé, aos 57 e 66 minutos com Didier Drogba a fazer o tento dos «Blues» a sete minutos do fim. Em St. James Park os «Magpies» conseguiram um bom jogo e nem a expulsão de Steven Taylor contrariou o resultado final. O Chelsea estava a apenas um duelo sem perder de estabelecer um novo recorde de invencibilidade na sua história.

Alan Pardew, treinador do Newcastle, referiu no rescaldo: «tivemos caráter e disciplina contra aquela que é, provavelmente, a melhor equipa da Europa neste momento. Nunca me aconteceu ter seis minutos descontos num jogo em casa. Primeiro foi Ferguson, agora é a vez de Mourinho... É um dia especial para nós. O nosso plano táctico para parar o Chelsea funcionou bem. Estamos satisfeitos por dar um pouco de ânimo à Premier League. Tenho a certeza que Mourinho não vai concordar».

Por sua vez José Mourinho afirmou: «só uma equipa jogou para ganhar. Depois do segundo golo, os jogadores perderam o equilíbrio emocional». Volta Mourinho a tropeçar no terreno do Newcastle: nunca o treinador ganhou uma partida da Premier League no reduto dos «Magpies». Desta vez, a malapata valeu a quebra da invencibilidade do Chelsea no campeonato inglês.

Na restante jornada o Hull empatou em casa com o West Brom, o Liverpool empatou 0-0 com o Sunderland, o Queens Park Rangers venceu por 2-0 o Beurnley, o Totenham empatou em casa a zero com o Crystal Palace, o Stoke venceu o Arsenal por 3-2 e o Manchester City venceu por 1-0 o Everton, tendo sofrido a grande contrariedade de perder Kun Aguero, homem do momento, devido a lesão grave.

A jornada conclui-se com os embates entre West Ham e Swansea, Aston Villa x Leicester e na segunda o Southampton x Manchester United.