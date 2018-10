Cristiano Ronaldo e Messi: mais dois «hat-tricks»

No sábado no Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo «sozinho» deu conta do recado na vitória por 3-0 do Real Madrid frente ao Celta de Vigo, e marcou o primeiro dos seus três golos a dez minutos do intervalo, numa grande penalidade algo controversa. Na segunda parte o candidato número um a vencer a Bola de Ouro, completou o hat-trick fazendo o 2-0 após combinação com Tony Kroos, fechando o marcador ao minuto 81' numa assistência de Marcelo. CR7 aumentou assim para 23 o número de golos apontados em treze jornadas da Liga espanhola.

Quem não quis ficar atrás foi Leonel Messi, que nas últimas jornadas parece ter recuperado a veia goleadora da qual vinha estando afastado algum tempo. Neste domingo no derby da Catalunha frente ao Espanhol, o argentino repôs a igualdade no marcador em cima do intervalo, mas foi na segunda parte que o Barcelona embalou para a vitória com um expressivo 5-1.

Aos cinco minutos da etapa complementar Messi deu a volta ao jogo fazendo o 2-1 num lance individual, para e tal como Cristiano Ronaldo ao minuto 81' estabelecer o resultado final, chegando assim aos treze golos, menos dez que o seu rival do Real Madrid.