Coxa direita impede Nani de jogar em Stamford Bridge

A lesão muscular, contraída no Estádio do Bessa, na passada jornada 12, vai impedir o internacional Nani, emprestado pelo Manchester United ao Sporting, de actuar no palco de Stamford Bridge, diante do Chelsea de José Mourinho. O extremo sentiu uma dora na coxa direita e pediu imediatamente a substituição - apenas deverá voltar aos relvados em 2015.

O jogador, que é actualmente o grande timoneiro sportinguista dentro do campo, será assim uma baixa de vulto na sexta e derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões: o Sporting viaja até Londres para discutir a passagem aos oitavos-de-final, vaga que concorre com o Schalke 04. Nani tem sido o grande impulsionador do Sporting europeu, com quatro golos apontados na prova.