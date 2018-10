«Derby» da Catalunha: Messi é o melhor marcador contra o Espanhol

Messi tornou-se o melhor marcador de sempre nos «derbies» entre Barcelona e Espanhol. Os três golos que marcou ontem na vitória por 5-1 levaram o argentino a ter doze tentos na «La Liga» e a passar o espanhol César Álvarez, que jogou nos «blaugrana» nos anos quarenta e cinquenta e era o melhor marcador até agora, com onze golos.

O terceiro melhor é Maranón com nove tentos e Escolá, Asensi e Kluivert seguem-no, com oito golos apontados nos «derbies» de Barcelona. Neste momento Messi tem treze golos na Liga BBVA só ultrapassado por Cristiano Ronaldo com 23.