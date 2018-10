Slimani & Brahimi: Ausências forçadas no horizonte

Dor de cabeça para os dois treinadores

Grandes dores de cabeça para os dois treinadores, mais até para Marco Silva, que logo agora, que a sua estratégia de colocar dois avançados andava a correr de feição, vai-se ver abdicado de utilizar um dos seus principais trunfos, como é Slimani.

Do lado da equipa Portista, Brahimi é um jogador importante nas contas de Lopetegui, mas que pode ser facilmente substituível por Quaresma, ou por Adrián López. O estágio da Selecção Argelina começa no dia 2 de Janeiro, no entanto, os jogadores podem-se apresentar até ao dia seguinte.

A partir daí, os dois jogadores vão estar ao serviço da selecção, que vai fazer um estágio de duas semanas, que inclui um encontro amigável frente à Tunísia, no dia 11 de Janeiro. A Argélia tem o seu primeiro jogo da fase de grupos da Taça das Nações Africanas, apenas no dia 19 de Janeiro, e o último no dia 27 do mesmo mês.

Na melhor das hipóteses para os clubes portugueses, os jogadores regressam ao trabalho nos clubes, por volta do dia 28 de Janeiro, isto claro, se a Argélia não passar da primeira fase.

Na pior das hipóteses, que é caso a selecção Argelina chegue às meias-finais e passe para a final, ou para o jogo de apuramento do 3º e 4º lugar, os jogadores não regressam a Portugal antes de 10 de Fevereiro, o que já implicaria que Slimani falhasse o derby frente ao rival da Luz.

Jogos que Slimani vai falhar, garantidamente:

-Sporting-Estoril, 4 de janeiro (Liga)

-Vizela-Sporting, 7 de janeiro (Taça de Portugal)

-Sp. Braga-Sporting, 11 de janeiro (Liga)

-Sporting-adversário por definir, 14 ou 15 de janeiro (Taça da Liga)

-Sporting-Rio Ave, 18 de janeiro (Liga)

-Sporting-adversário por definir, 21 ou 22 de janeiro (Taça da Liga)

-Sporting-Académica, 25 de janeiro (Liga)

-Sporting-adversário por definir, 27 ou 28 de janeiro (Taça da Liga)

Jogos que Brahimi falha, garantidamente:

-Gil Vicente-FC Porto, 4 de janeiro (Liga)

-FC Porto-Belenenses, 11 de janeiro (Liga)

-FC Porto-adversário por definir, 14 ou 15 de janeiro (Taça da Liga)

-Penafiel-FC Porto, 18 de janeiro, (Liga)

-FC Porto-adversário por definir, 21 ou 22 de janeiro (Taça da Liga)

-Marítimo-FC Porto, 25 de janeiro (Liga)

-FC Porto-adversário por definir, 27 ou 28 de janeiro (Taça da Liga)