Benfica x Bayer Leverkusen

No outro jogo do grupo o Monaco venceu o Zenit por 2-0 e ficou assim no primeiro lugar do grupo C, relegando a formação de André Vilas Boas para a Liga Europa, enquanto o Bayer fica na segunda posicão. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Resultado que penaliza a ineficácia do Benfica perante um conjunto alemão que fez muito pouco para vencer o encontro. Boa entrada de Nélson Oliveira na segunda parte, a dar mais velocidade ao ataque encarnado.

FINAL DA PARTIDA EMPATE A ZERO ENTRE BENFICA E BAYER LEVERKUSEN!

90' Segundo amarelo e respectivo vermelho para Toprak por falta sobre João Teixeira.

87' Substituição no Benfica, saiu Tiago e entra João Teixeira.

86' Canto de Pizzi e César de cabeça atira por cima.

85' Grande remate de Bellarabi a obrigar Artur a uma excelente defesa.

84' Remate de Talisca com Leno a ir ao chão agarrar a bola.

83' Alteração no Bayer Leverkusen, saiu Rolfes e entra Kiessling.

75' Substituição no Benfica, saiu Derley e entra Nélson Oliveira.

70' Alteração no Bayer Leverkusen, saiu Drmic e entra Son Heung-Min.

Neste momento o Monaco faz o 1-0 sobre o Zenit e passa para o comando do grupo C, ficando o Zenit pelo caminho e o Bayer Leverkusen no segundo lugar.

62' Substituição no Benfica, saiu Lima e entra Talisca.

62' Quase marca o Bayer!!! O alívio de César acerta em Hilbert e a bola quase entra na baliza.

60' Pontapé de Rolfes, mas muito por cima da barra encarnada.

52' Remate de Çalhanoglu para defesa fácil de Artur.

Alteração no Bayer Leverkusen, ao intervalo saiu Kruse e entrou Brandt.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O BAYER LEVERKUSEN!

Quanto ao Bayer Leverkusen tenta sair para o contra-ataque, mas ainda sem criar uma verdadeira ocasião de golo. O empate no outro jogo do grupo entre Monaco e Zenit vai dando o primeiro lugar aos alemães, com os franceses na segunda posição.

Lima já teve duas ocasiões flagrantes para fazer golo, em ambas servido por Ola John que a par de Tiago tem sido o elemento mais esclarecido da equipa de Jorge Jesus.

Boa primeira parte do Benfica, que até entrou mal permitindo aos alemães circularem a bola junto da sua área, mas aos poucos os encarnados foram tomando conta das operações e só a ineficácia vai impedindo que estejam na frente.

INTERVALO DO JOGO BENFICA E BAYER LEVERKUSEN EMPATAM 0-0!

44' Drmic de fora da área remata forte, mas Artur agarra com segurança.

43' Remate cruzado de Tiago a não passar longe do poste de Leno.

41' Outra vez Lima a falhar!!! De novo Ola John no passe o camisola 11 na cara de Leno atira para fora.

35' Cartão amarelo para Cristante por falta cometida sobre Çalhanoglu.

35' Responde na mesma moeda Bellarabi, mas o destino da bola é novamente a bancada.

34' Livre batido por Tiago mas a bola sai muito por cima da baliza de Leno.

32' Cartão amarelo para Toprak por derrubar Derley.

25' Cartão amarelo para Boenisch por agarrar Tiago.

20' Remate de primeira de Pizzi a sair no entanto ao lado.

18' Livre de Çalhanoglu a sair por cima da baliza encarnada sem perigo.

15' Quinze minutos de jogo com uma melhor entrada do Bayer Leverkusen, mas a grande ocasião criada por Lima, a deixar o Benfica por cima das operações.

10' Que perdida de Lima!!! Boa jogada de Ola John pela esquerda entrou na área e serviu o brasileiro que sem ninguém na baliza atirou por cima, com a bola ainda a bater na trave.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O BENFICA!

19:42. Toca o hino da Liga dos Campeões.

19:41. Entram as equipas no relvado.

19:33. As equipas recolhem aos balneários e daqui a pouco estarão de volta para o começo da partida.

19:18. Os jogadores de ambas as equipas já vão aquecendo no relvado do Estádio da Luz com muito pouco público.

19:07. Já Roger Schmidt vai ter ao seu lado no banco de suplentes Kresic, Jedvaj, Wendell, Yurchenko, Son Heung-Min, Kiessling e Brandt.

19:03. No banco de suplentes do Benfica vão estar Paulo Lopes, Sílvio, Jardel, João Teixeira, Nélson Oliveira, Talisca e Gonçalo Guedes.

19:00. O Bayer Leverkusen joga com, Leno na baliza, a defesa formada por Hilbert, Toprak, Spahic e Boenisch, no meio-campo jogam Castro, Rolfes, Bellarabi, Kruse e Çalhanoglu e na frente Drmic.

18:56. O Benfica vai alinhar com, Artur na baliza, a defesa com André Almeida, Lisandro López, César e Benito, no meio-campo Cristante, Ola John e Pizzi, no ataque Lima, Derley e Tiago.

17:45. A grande novidade da convocatória é mesmo o regresso do lateral Sílvio, que completou o período de recuperação, no seguimento da fractura da tíbia, na partida contra o AZ Alkmaar, para a Liga Europa 2013/2014. O jogador, emprestado pelo Atlético, esteve 8 meses lesionado e poderá hoje voltar à alta competição, no lugar de Maxi Pereira ou de André Almeida.

17:25. «Espero um Benfica que se quer despedir com boa exibição. Este foi um grupo equilibrado, e o Benfica foi infeliz. Podiam ter ganho ao Zenit na jornada passada», afirmou o treinador do Bayer, Roger Schmidt. «Só perderam um jogo em casa nos últimos 15 encontros internacionais», fez questão de frisar o técnico do Bayer Leverkusen, elogiando os encarnados.

17:20. Jorge Jesus confirmou a utilização de jogadores não-titulares: «Vamos apresentar alguns jogadores que têm sido menos utilizados», afirmando o seu plano: «Queremos que no final possamos dizer que valeu a pena e que temos mais quatro ou cinco jogadores para nos ajudar nas competições que temos pela frente em Portugal».

17:10. Muitas novidades na convocatória do Benfica, também devido ao carácter da partida e à proximidade do clássico FC Porto x Benfica. Jorge Jesus irá rodar jogadores e fazer descansar titulares habituais. Para tal, foram convocados Sílvio, João Teixeira, Gonçalo Guedes e Nélson Oliveira. Titulares como Maxi, Enzo, Gaitán, Salvio e Luisão ficaram de fora.

16:55. De referir que esta campanha europeia foi a pior de toda a era Jorge Jesus no Benfica: nunca o Benfica tinha, desde 2009/2010, ficado arredado tão cedo de todas as competições europeus. A equipa das águias ficou fora da Liga Europa devido a um golo do extremo monegasco Lucas Ocampos, que ditou a vitória do Mónaco sobre o líder do grupo, o Bayer Leverkusen.

16:35. Este será o sexto confronto entre Benfica e Bayer Leverkusen: nos cinco jogos passados, o Benfica leva ainda vantagem, apesar de ter perdido a última partida entre as equipas. Registaram-se dois empates (para a Taça das Taças em 93/94) de 1-1 na Luz e 4-4 em Leverkusen, na segunda mão. Em 2012/2013, Benfica e Bayer voltaram a encontrar-se, para a Liga Europa: o Benfica ganhou com um agregado de 3-1.

16:25. O Bayer Leverkusen está actualmente na quarta colocação da Bundesliga, com 23 pontos adquiridos em catorze jornadas. O Benfica, campeão português em título, segue na liderança isolada do campeonato, com 31 pontos acumulados em apenas 12 jornadas decorridas. O Bayer vem de uma derrota, fora, contra o campeão germânico, Bayern Munique, por 1-0.

16:10. O grupo C da Liga dos Campeões tem a particularidade de albergar 3 treinadores portugueses: Jorge Jesus, André Villas-Boas e Leonardo Jardim. O treinador do Benfica é o único que já não pode lutar pelo apuramento para os oitavos-de-final - Jorge Jesus apenas logrou passar a fase de grupos da «Champions» por uma ocasião, e 2011/2012, num grupo com Manchester United, Otelul Galati e Basileia.

16:00. A única vitória do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões aconteceu na quarta ronda, em casa, diante do Mónaco, treinado pelo treinador português Leonardo Jardim. O Benfica lutou e marcou o seu único golo perto do minuto 80, através do médio goleador Anderson Talisca, que assim se estreou a marcar na competição milionária.

15:45. Contra o Bayer Leverkusen, o Benfica também não foi capaz de vencer: na deslocação à Alemanha, os encarnados perderam com estrondo frente à formação da Bundesliga - má exibição do Benfica e entrada forte dos germânicos, que marcaram os seus golos por intermédio de Kiessling, Son e Çanalhoglu. O Benfica reduziu para 2-1 por Salvio, mas o 3-1 viria logo a seguir, pelo jovem médio Çalhanoglu, que marcou de penalty.

15:25. O Benfica tem apenas quatro pontos e viu-se definitivamente afastado dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões quando perdeu, na quinta jornada, com o Zenit, em São Petersburgo, com um golo de Danny. Nesse jogo de total decisão, os encarnados sofreram o golo do português a dez minutos do fim, perdendo pela terceira vez na prova e pela segunda vez às mãos da formação de André Villas-Boas.

15:15. O jogo de hoje é apenas uma formalidade baseada no prestígio, já que o Benfica não tem possibilidades matemáticas de se qualificar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, nem mesmo de garantir a passagem à Liga Europa, já que lhe está destinado o quarto e último lugar no grupo, que é liderado precisamente pela formação alemã do Bayer Leverkusen, que tem 9 pontos.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão da partida Benfica x Bayer Leverkusen, sexta e última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões 2014/2015. Não perca o minuto a minuto do jogo, que terá lugar no Estádio da Luz, às 19:45 horas. Siga com Vavel.com todas os lances, grátis .