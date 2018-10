Chelsea x Sporting na Liga dos Campeões

Da parte do VAVEL Portugal é tudo e agradecemos a preferência pelo nosso directo de hoje. Continue a acompanhar as competições europeias em Fevereiro do próximo ano, com o Porto na Liga dos Campeões e o Sporting na Liga Europa.

Para a 2ª parte, Marco SIlva pedia mais pressão e atitude da sua equipa, e ao minuto 50 Carrillo inventou uma jogada fantástica pelo flanco direito, encontrando Jonathan Silva solto de marcação para concretizar o tiro certeiro que ainda fazia os de Alvalade sonhar com o empate. Apesar da reacção leonina com o 2-1, o Chelsea conseguiu sacudir a pressão e num lance feliz conseguiu mesmo chegar ao 3-1, na conversão de um livre que Obi Mikel aproveitou para bater Patrício. Depois deste golo, Marco Silva apostou tudo com as entras de Montero, Mané e André Martins, mas o destino leonino estava mesmo traçado: a Liga Europa espera pelos sportinguistas que estiveram perto de chegar aos oitavos de final, mas na última jornada o Shalke acabou por superiorizar-se.

O Sporting está fora dos oitavos de final da Liga dos Campeões depois desta noite ter perdido em Stamford Bridge por 3-1. Na outra partida o Shalke venceu o Maribor e assegurou a passagem à fase seguinte. Neste encontro, destaque para a ausência de Cedric e Nani, que foram mal substituidos por Esgaio e Capel e no caso do lateral direito leonino, a imaturidade fez-se sentir no lance da grande penalidade que permitiu a Fabregas inagurar o marcador na 1ª parte deixando os de Alvalade em desvantagem muito cedo na partida. Depois do golo, o Chelsea continuo a pressionar e a sufocar o meio-campo leonino, com destaque para Salah, Schurrle, Fabregas e Diego Costa. O alemão Schurrle, depois de um passe de Matic acabou mesmo por ampliar a vantagem para 2-0 e nos primeiros 15 minutos, o Sporting já perdia por 2 golos de diferença. A partir dos 20 minutos o Sporting reagiu, com relevo para jogadas de entendimento entre Adrien e Carrillo, que tentaram por duas ou três ocasiões servir Capel e Slimani, mas o espanhol esteve em noite não, acabando por ser uma aposta falhada de Marco Silva. O peruano Carrillo foi mesmo a principal figura dos portugueses, mas perante tantas estrelas inglesas ficaram bem patentes as diferenças de qualidade.

90' TERMINA A PARTIDA!

90+2' Cartão amarelo: Paulo Oliveira.

89' Grande remate de Jonathan, valeu a defesa atenta de Cech.

88' Cartão Amarelo: Azpilicueta.

87' Carrillo ainda tem pernas para fintar os defesas do Chelsa e se nao fosse o corte de Cahill, o Sporting poderia ter marcado o 2º.

84' O Chelsea está a conseguir dominar o esférico de forma segura e os leões nao conseguem criar grandes oportunidades de jogo.

Entra o jovem-prodígio de José Mourinho, de seu nome Cheek que aos 18 anos estreia-se na Liga dos Campeões.

82' ENTRA: Cheek ,SAI: Fabregas.

82' Cartão amarelo: Jonathan.

81' Carrega o Sporting com mais um canto.

80' Tiro de Adrien que tentou reduzir a diferença, mas o esférico passa ao lado das redes dos blues.

78' Cartão amarelo: Adrien. Adrien, foi inteligente e impediu um contra-ataque perigoso para o Chelsea, cometendo falta.

77' Canto para o Sporting. O Sporting tem que aproveitar estas bolas paradas.

76' As pilhas de Carrillo parecem estar desgastadas e os lances de perigo estão cada vez menores. O jogo de Sporting está desligado e nem as entradas de Montero, Mané e André Martins parecem alterar o rumo dos acontecimentos.

74' ENTRA:Ramires, SAI: Schurrle.

72' O jogo entra numa fase de decadência e o Sporting está inexplicavamente sem pressão e sem criar lances de perigo. Os leões estão de fora da Liga dos Campeões neste momento e precisam urgentemente de 2 golos.

71' SAI: Salah, ENTRA: Rémy.

70' SAI: João Mário, ENTRA: André Martins.

65' Livre perigoso para os leões, Jonathan remata tenso e esteve perto de bisar no encontro.

Más notícias da outra partida, Shalke marca e neste momento o Sporting está provisoriamente no 3º lugar do grupo.

62' Grande oportunidade para os leões, depois de uma jogado de entendimento colectivo, Carrillo cruza para Slimani que viu Petr Cech negar-lhe o 2º em cima da linha de golo.

Com estas alterações, Marco Silva muda o desenho táctico passando a jogar com dois médios e dois avançados. O Sporting arrisca tudo.

60' Sai: Capel, ENTRA: Mané

60' SAI: William, Entra Montero.

59' Montero e Mané preparam-se para entrar finalmente, Marco Silva esperou mas o jogo precisa destes dois homens.

58' Na sequência do livre de que resultou um amarelo para William, Matic esteve perto do 4-1, com o esférico a passar pouco ao lado da baliza de Patricio.

58' Cartão amarelo: William Carvalho.

Num livre esquisito, o esférico sobra para Obi Mikel que faz o 3-1, recolocando os ingleses com 2 golos de vantagem.

56' GOLOOOO CHELSEA!!!!!!!!!!

55' Depois do golo leonino, o Chelsea aumentou um pouco a pressão com a equipa de José Mourinho a subir as linhas, deixando o Sporting na expectativa de possiveis contra-ataques.

52' Na resposta Salah esteve perto do 3-1, valendo uma grande defesa de Rui Patricio.

A classe de Carrillo vem ao de cima com mais um lance genial e artistico do extremo, que passa por meio mundo elaborando uma jogada que culminou com um cruzamento para Jonathan Silva bater de pé direito as redes de Petr Cech. O Sporting está de volta ao jogo.

50' GOLOOOOOO SPORTING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

48' Na conversão, Schurrle levou o esférico a sair perto do poste direito de Rui Patricio.

48' Livre perigoso para o Chelsea.

46' Salah continua a desnortear Esgaio, com o egipcio a conseguir um cruzamento que Maurício resolve.

45' Recomeça o encontro. Entram os mesmo dentro das quatro linhas, sem alterações.

Ao intervalo, a equipa de José Mourinho bate o Sporting de Marco Silva por 2-0. A equipa de Alvalade começou a medo a perder muitas bolas a meio-campo, enquanto que por seu lado os blues pressionaram desde cedo criando várias oportunidades de perigo com destaque para Salah, Fabregas, Schurrle e Diego Costa. A imaturidade de Esgaio fez-se sentir no lance da grande penalidade convertida por Fabregas, ficando o Sporting em desvantagem numa fase muito precoce da partida. Depois do 1º, o Chelsea continuou a pressionar e foi sem surpresa que Schurrle ampliou para 2-0, deixando os leões numa posição muito complicada. Depois deste tento, os homens de Alvalade reagiram com relevo Adrien, João Mário e principalmente Carrillo. O peruano tem sido um quebra-cabeças para a defea inglesa, mas os cruzamentos e as fintas de pouco têm valido para incomodar verdadeiramente as redes de Cech. A ausência de Nani faz-se sentir em Stamford Bridge, e Capel foi nos primeiros 45 minutos uma nulidade no flanco esquerdo. Caso o Sporting queira reentrar na partida no 2º tempo, terá de apostar em Mané Montero para as pronpensões ofensivas, uma vez que Slimani está muito sozinho na área. Ao intervalo, o Sporting mante a 2ª posição no grupo, uma vez que no outro jogo Shalke e Maribor estão empatados a 0, mantendo o s leões as aspirações para passar à próxima fase.

45' INTERVALO!

44' Na outra partida do grupo entre Shalke e Maribor mantem-se o 0-0 e o mesmo com os leões em desvantagem continuam em posição de apuramento.

43' Matic combina com Salah e o egípcio consegue um cruzamento que Maurício resolve atirando para canto. Na sequência do canto, Fabregas remata para fora.

42' Mais uma vez Carrilllo contra o Mundo, com um cruzamento tenso a que Slimani não chegou.

41' A classe e a técnica de Carrillo pedem a entrada de Mané e Montero para o jogo. A aposta em Capel está a ser completamente falhada e falta mais dinâmica nos últimos 30 m, com Slimani muito sozinho na frente de ataque.

39' Diego Costa surge solto na área e esteve perto de ampliar a vantagem. Valeu o corte imperioso de Paulo Oliveira

38' Excelente oportunidade para os leões, por parte do sempre activo Carrillo que desenhou um lance genial, faltou apenas Slimani dar sequência ao cruzamento.

37' Remate de Jonathan Silva,depois de uma subida rápida pelo flanco esquerdo, mas o remate sai longe do alvo.

36' Já perto do intervalo, a partida está um pouco morna com lances muito disputados a meio-campo e algumas faltas, que não têm permitido aos leões chegar perto da área de Cech.

29' Matic perto do 3º com o remate a passar muito perto da barra de Patrício. Relevo para Salah, com fintas extraordinárias e com cruzamentos letais que Esgaio não tem conseguido contrariar.

28' Schurrle mais uma vez a criar perigo depois de um passe magistral de Fabrega, canto para o Chelsea. Mas do canto nada resulta.

Do canto nada resulta.

24' Canto para o Sporting, depois de uma boa jogada de Carrillo, o peruano tem sido a grande figura dos leões.

24' Schurrle esteve perto de bisar na partida, valeu Rui Patricio para uma grande defesa.

22' A aposta de Marco Silva em Capel está a revelar-se um fracasso,uma vez que o espanhol não tem conseguido aproveitar o espaço concedido pela defesa dos blues.

21' Mais uma boa jogada do Sporting que tenta responder à desvantagem, com destaque para Adrien que conduziu a bola até ao inevitável Carrillo, que cruzou mais uma vez sem que Capel conseguisse dar continuidade ao lance.

18' O Sporting perde já por 2-0, o que faz com que os leões tenham que acalmar o seu jogo e trocar mais o esférico no miolo para evitar uma goleada.

Contra-ataque do Chelsea Salah passa para Matic e o ex-benfica serve o internacional alemão Schurrle, com o alemão a ensaiar um remate portentoso, sem qualquer chance de defesa de Ruí Patrício

16' GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DO CHELSEA!

14' Boa recuperação de bola de Adrien, que leva o esférico até ao velocista Carrillo que serpenteou a defesa do Chelsea, culminado com um passe que Capel não aproveitou para criar perigo.

13' Falta dinâmica e pressão ao meio-campo leonino, que não tem conseguido suster a organização de Obi Mikel e Matic.

12' Carrilllo surge com perigo a combinar com Capel, no entanto o peruano cabeceia de forma frouxa ficando apenas o registo para o 1º lance de ataque dos leões em toda a partida.

Grande penalidade bem convertida por Fabregas, Ruí Patrício nada pôde fazer. A grande penalidade surgiu da falta infantil de Esgaio sobre Filipe Luis.

8' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO CHELSEAAAAAAAAAAAAA!!!!

7' Penálti para o Chelsea.

5' Jogada perigosa do Chelsea, com o egipcio Salah a colocar a bola na área de Rui Patricio pela primeira vez. Valeu a atenção do guardião português, passa o perigo.

3' Tentativa de Filipe Luis de ganhar a linha de fundo, mas Carrillo acampanhou o lateral e resolveu a situação.

1' O Chelsea começou forte, com Diego Costa a tentar a primeira incursão no ataque. O Sporting defende como pode.

1' ROLA A BOLA NO STAMFORD BRIDGE!

19:42. Cerca de 40 mil espectadores no escaldante Stamford Bridge, já soa o hino da liga milionária, a hora de todas as decisões está a chegar.

19:15. A equipa de José Mourinho, que já assegurou a passagem à próxima fase, entra em campo esta noite com algumas alterações na defesa, mas na frente astros como Fabregas, Schurrle e Diego Costa poderão ser uma dor de cabeça para a pouca consistente defesa leonina.

19:09. Do lado leonino, Marco Silva aposta no jovem Esgaio para a lateral direita, uma vez que não poderá contar com Cedric, por lesão. O jovem leão, estreia-se na liga milionária e terá que apresentar índices altos de concentração, uma vez que terá pela frente atacantes de classe mundial. No meio-campo nada de novo, o trio William-Adrien-João Mário era o esperado, mas na frente destaque para a titularidade de Capel e Carrillo a fazer companhia ao ponta-de-lança, Slimani. Os sportinguistas e os portugueses em geral, esperam que a ausência de Nani não se faça sentir, para um Sporting que sonha de forma legítima a passagem aos oitavos de final da Champions.

19:04. Onze oficial do Chelsea: Petr Cech, Azpilicueta, Cahill, Zouma, Filipe Luís, Obi Mikel, Matic, Salah, Fabregas, Schurrle, Diego Costa.

19:03. Onze oficial do Sporting: Rui Patrício, Esgaio, Paulo Oliveira, Maurício, Jonathan Silva, João Mário, William Carvalho, Adrien Silva, Carrillo, Slimani, Capel.

19:02. Já há os onzes oficiais!

17:55. Onzes prováveis do Chelsea x Sporting:

17:45. O Sporting não poderá contar com o contributo do seu jogador mais experiente nas andanças internacionais: Nani. O extremo lesionou-se na partida contra o Boavista e não poderá ajudar os leões a garantir o apuramento. Nani é baixa de vulto: marcou 4 golos na Liga dos Campeões e é o artilheiro do clube na prova europeia. Mané e Carrillo serão os titulares nas faixas.

17:25. Marco Silva deixou claro que o Sporting fará tudo para ganhar e seguir em frente: «Não vou pensar na desilusão de ficar de fora, mas espero que se faça justiça a estes jogadores por tudo o que fizeram. Ainda faltam 90 minutos e queremos provar que somos a segunda melhor equipa», afirmou veementemente o treinador leonino.

17:10. José Mourinho expressou, na antevisão do jogo, o desejo de ver o Sporting passar o grupo: «O Sporting precisa que o Schalke não ganhe. Tem de ser essa a minha perspectiva. A perspectiva do Sporting tem de ser: se não perdemos em Stamford Bridge estamos qualificados. A perspectiva que eu quero para os meus jogadores é: este jogo temos de ganhar.», afirmou.

17:00. O Chelsea é líder destacado da Premier League e até à jornada passada, seguia invicto no campeonato inglês. Foi o Newcastle que, no Saint James Park, parou a série de invencibilidade da formação londrina, com um bis de Papiss Cissé. O golo de Didier Drogba de nada adiantou: a partida terminou 2-1 a favor dos «Magpies».

16:45. O Sporting procura ainda a sua primeira vitória forasteira nesta edição da Liga dos Campeões, já que até agora contabiliza um empate (Maribor) e uma derrota (Schalke 04). De relembrar que o Sporting não vence fora na prova europeia desde a partida contra os suíços do Basileia: os Leões ganharam por 0-1 com um golo de Djaló, aos 19 minutos - decorria o dia 9 de Dezembro de 2008.

16:30. Caso o Sporting consiga apurar-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, será a segunda vez que o clube de Alvalade atingirá esse feito desde que a competição europeia é jogada nos moldes actuais. O primeiro treinador a conseguir esse feito foi o ex-seleccionador de Portugal, Paulo Bento, que em 2008/2009 conduziu o Sporting aos oitavos, sendo depois eliminado com estrondo pelo Bayern Munique (12-1 no agregado da eliminatória).

16:20. O percurso do Sporting na «Champions» foi atribulado mas teve os seus momentos altos. A abrir a competição, os Leões empataram no terreno do NK Maribor, com uma falha grave da defesa, Naby Sarr e Maurício partilharam responsabilidades no 1-1. Na terceira ronda, polémica na deslocação ao reduto do Schalke 04, com uma derrota 4-3 provocada pela má decisão do juiz, que marcou grande penalidade por inexistente mão de Jonathan Silva na área.

16:10. O Chelsea tem já o apuramento garantido, sendo líder do grupo com relativa facilidade. A equipa de José Mourinho segue com 11 pontos no Grupo G, tendo marcado 14 golos e apenas sofridos dois tentos. O Chelsea tropeçou por duas vezes, registando dois empates, contra o NK Maribor e contra os alemães do Schalke 04. Com o primeiro lugar resolvido, Mourinho deverá fazer alinhar uma formação secundária.

15:50. Na única partida entre Sporting e Chelsea, foram os londrinos a levar a melhor, no Estádio de Alvalade, na segunda ronda da prova. O Chelsea dominou a partida por completo e fustigou o guarda-redes leonino Rui Patrício, que correspondeu com uma excelente exibição, minimizando os estragos. Os «blues» venceram com um golo do médio Matic, ex-Benfica. José Mourinho elogiou o jogo do internacional Rui Patrício.

15:30. O Sporting procurará em Londres a sua terceira vitória nesta edição da Liga dos Campeões, depois de ter ganho os 3 pontos contra o NK Maribor e Schalke 04, nas duas últimas jornadas da fase de grupos. Os Leões somam 7 pontos na prova e necessitam de, pelo menos, um ponto em Stamford Bridge, para se qualificarem para os oitavos-de-final da competição. Ou, então, que o Schalke 04 não vence o NK Maribor.

15:10. Primeira vez que o Sporting jogará no estádio do Chelsea, em Londres. Nunca antes os Leões defrontaram o Chelsea em Stamford Brige, já que a primeira vez que londrinos e lisboetas se encontraram foi na segunda jornada da Liga dos Campeões 2014/2015, no Estádio de Alvalade. Em questão, dois treinadores portugueses de ambos os lados da barricada - Marco Silva, primeira vez na «Champions», e José Mourinho, que ganhou o troféu por duas vezes.

15:00. Seja bem-vindo à ronda final da fase de grupos da Liga dos Campeões: esta tarde defrontar-se-ão Chelsea e Sporting, numa partida que será jogada no Estádio Stamford Bridge. Siga connosco o minuto a minuto do jogo Chelsea x Sporting, , grátis, em Vavel Portugal.