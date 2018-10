Porto x Shakhtar Donetsk

Esperemos que tenham gostado de mais um directo , , realizado pela nossa equipa! Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em www.vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Um jogo bastante desinteressante ao longo dos 90 minutos. Ambas as equipas já estavam apuradas para os Oitavos de Final, o que lhes retirava alguma da pressão que por vezes, faz a diferença, neste tipo de jogos. O Shakhtar teve a felicidade de através de um pontapé de canto, chegar à vantagem, e a partir daí, o Porto tentou sempre alcançar o empate, mas sempre com muito pouca velocidade. É difícil que os jogadores estejam 100% concentrados num jogo deste tipo, em que servia apenas para "cumprir calendário". A equipa Portista entrou para esta partida com sentimento de dever cumprido, e já a pensar no clássico, contra o Benfica. Em suma, foi um jogo com um ritmo bastante lento, em que nenhuma das equipas merecia a vitória, justificando-se plenamente, este empate.

TERMINA A PARTIDA! 1-1 É O RESULTADO FINAL!

90' O árbitro dá mais 2 minutos, para se jogar, no Dragão.

Que grande golo de Aboubakar! Recebeu a bola, olhou para a baliza, e de muito longe, o ponta-de-lança a mandar uma bomba, que só parou dentro da baliza!

87' GOLOOOOO! PORTO!

85' Substituição - Sai Stepanenko, entra Fernando.

84' Alex Sandro a fazer um belo cruzamento, que Evandro conclui com um cabeceamento para fora.

82' Evando de fora de área, a rodopear, e a tentar meter a bola fora do alcance do guarda-redes adversário, mas sem êxito.

80' O jogo vai caminhando para o fim, e o Porto não mostra grande acerto na tentativa de criar perigo para a baliza adversária.

75' Últimos 15 minutos de jogo!

70' Ricardo a fazer um cruzamento de belo efeito, e Martins Indi nas alturas, cabeceia ao travessão. Passou o perigo!

68' Substituição - Sai Quintero, entra Óliver Torres.

Substituição - Sai Bernard, entra Taison.

66' Substituição - Sai Douglas Costa, entra Marlos.

65' Alex Teixeira falha por muito pouco! Completamente sozinho, apenas com Andrés Fernández pela frente, o jogador da equipa forasteira, a rematar por cima.

64' O Shakhtar está a concentrar-se atrás da linha da bola, esperando por um possível erro da equipa portista, e assim, podendo explorar o contra-ataque, utilizando a grande velocidade que possuem os homens do ataque.

63' Cartão Amarelo para Marcano!

Douglas Costa a bater diretamente à baliza, mas a bola foi às malhas laterais!

Livre muito perigoso para o Shakhtar!

60' A faltar apenas meia-hora para o fim da partida, o Shakhtar vai tentando quebrar o ritmo de jogo, de forma a tentar segurar a vitória.

56' Quaresma a rematar muito forte, de longe, mas a bola a sair ao lado da baliza.

54' Jogada de entendimento entre os jogadores mais avançados do Shakhtar que termina num remate desviado por Ricardo, para canto.

52' Substituição - Sai Adrián, entra Kelvin.

51' Aboubakar quase faz o golo, mas a bola sai desviada.

Canto bastante bem marcado por Bernard, que vai teleguiado para a cabeça de Stepanenko, que inaugura o marcador.

50' GOLOOOOOO! SHAKHTAR!

49' Bernard numa jogada invidvidual, foi até lá à frente, mas não consegui passar pelo guardião Portista!

47' Pontapé de canto para o FC Porto, sem perigo.

45' Começa a 2ª metade! Sem alterações, em ambas as equipas!

Tem sido um jogo bastante morno. Nenhuma das equipas tem arriscado muito, o que não permite que se abram espaços nas defesas. O Shakhtar tem tentado criar algum perigo através de lançamentos longos para os seus extremos, que são bastante criativos, porém, a defesa portista tem dominado todos estas tentativas de chegar à baliza. Maior destaque, para a saída forçada de Rúben Neves, por lesão.

INTERVALO NO ESTÁDIO DO DRAGÃO!

45' Dois minutos de tempo extra, dados pela equipa de arbitragem!

44' Maicon a inventar na defesa, e a arriscar demasiado, sob a pressão dos atacantes do Shakhtar.

42' Amarelo para Stepanenko! Entrada bastante dura sobre Evandro, penalizado com a cartolina amarela.

41' Após a saída de Rúben Neves, Marcano sobe no campo, e ocupa agora o lugar de trinco, posição que já desempenhou em encontros anteriores.

40' Substituição - Entra Martins Indi, para o lugar de Rúben Neves.

38' Rúben Neves vai ter de sair, por lesão! Após choque com Alex Teixeira, Rúben ficou bastante queixoso, e já saiu do terreno de jogo.

35' Excelente movimento de Ricardo que passa pelo defesa do Shakhtar, e depois tenta sacar uma falta, mas o árbitro, nada assinala.

O Porto vai crescendo! Adrián recebe a bola, puxa para dentro e faz um belo remate, que Pyatov defende para canto.

31' Quaresma vai tentando a sua sorte. Mais um remate, desta vez à figura de Pyatov.

30' Fred faz um passe a rasgar a defesa do Porto, que Ilsinho desperdiça com um remate muito desalinhado com a baliza.

28' Bernard a criar uma jogada repleta de magia que termina com a bola na posse da defesa portista.

24' Jogo equilibrado, até agora. Nenhuma das equipas mostrou intenções de alterar o marcador, até ao momento.

18' Cartão Amarelo para Rakitskiy!

17' Ricardo Quaresma a receber a bola perdida, e a rematar fraco, para a defesa fácil de Pyatov.

11' O Porto vai dominando estes primeiros minutos de jogo, com bastante posse de bola, mas a ter de lidar com a pressão bastante alta da equipa visitante.

8' Quintero a fazer um cruzamento em balão para a área, e cabeceamento de Marcano que passa ao lado. Passa o perigo!

7' Cartão amarelo para Ricardo Quaresma, após entrada dura, sobre Bernard!

4' Primeira oportunidade de golo, para o Shakhtar! Ao segundo poste, e após cruzamento vindo da esquerda, Gladkiy com a baliza completamente 'escancarada', não consegue fazer o golo.

19:45 Já há jogo, no Dragão!

19:23 As equipas já vão aquecendo, no Estádio do Dragão!

19:20 Lopetegui quer dar uma oportunidade a jogadores como Ricardo e Andrés Fernández para estes mostrarem serviço, e puderem eventualmente, serem colocados na "montra". Nota ainda para a estreia de Rúben Neves e de Evandro na Liga dos Campeões. Em relação ao último jogo, com a Académica, o treinador portista, promove 9 alterações.

19:12 Formação Inicial do Shakhtar Donetsk: Pyatov, Ilsinho, Kryvtsov, Rakitskiy e Shevchuk; Douglas Costa, Fred, Stepanenko e Bernard; Alex Teixeira e Gladkiy

19:11. Formação Inicial do FC Porto: Andrés Fernández; Ricardo Pereira, Maicon, Marcano e Alex Sandro; Evandro, Ruben Neves e Quintero: Quaresma, Aboubakar e Adrián López.

18:35. Lucescu, treinador romeno do Shakhtar, espera uma boa partida: «Espero que o jogo de amanhã seja de grande qualidade. Os adeptos e jogadores vão fazer com que tal aconteça; será, decerto, um jogo bom, aberto e agradável de ver. A ausência de jogadores não é tão importante», afirmou o treinador na projecção do encontro de hoje.

18:15. Lopetegui deixou elogios ao ataque Shakhtar e relembrou as dificuldades sentidas em Lviv: «Têm um dos melhores ataques da Europa, jogadores com muito talento e muita velocidade. Se não dermos uma resposta adequada, poderemos ter uma surpresa. Fizemos uma boa exibição na Ucrânia e a cinco minutos do fim perdíamos por 0-2», afirmou na antevisão.

18:00. Jackson Martínez está apenas a 3 golos de ultrapassar a melhor marca de golos no actual Estádio do Dragão: com 41 golos marcados no reduto portista, o colombiano está apenas a 3 golos de igualar a marca de Hulk, actualmente a jogar pelo Zenit de André Villas-Boas. Hoje, Jackson terá a chance de reduzir a distância para o internacional brasileiro.

17:45. O FC Porto vem de uma tranquila vitória na liga nacional, no reduto da Académica: um 3-0 confortável, com golos de Herrera, Jackson (2). Nesta temporada, os Dragões apenas perderam por uma ocasião: em casa, para a Taça de Portugal, diante do rival Sporting. Os Leões impuseram uma derrota por 3-1. Jackson voltou a ser o marcador de serviço por parte dos Dragões.

17:25. Jackson Martínez tem sido um dos maiores destaques do FC Porto na Liga dos Campeões. O colombiano já leva 5 golos apontados nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, e sabe bem como marcar ao Shakhtar, contra o qual bisou. Outro dos destaques é Yacine Brahimi: o argelino conta quatro golos na fase de grupos. Atenção a Herrera: o médio mexicano sobe de rendimento a cada jogo.

17:10. Também o Shakhtar tem a sua vida resolvida nesta fase de grupos da Liga dos Campeões: os ucranianos têm 8 pontos e não poderão subir ou descer dessa posição. Adivinha-se um jogo mais lento, menos ríspido e menos competitivo, já que ambas as partes irão entrar em campo com algumas reservas competitivas. Casemiro, trinco titular do Porto, será poupado por Julen Lopetegui.

16:55. No encontro passado, entre Porto e Shakhtar, registou-se um empate na fria cidade de Lviv: os ucranianos estiveram com o jogo praticamente ganho, com dois golos de vantagem sobre o FC Porto, mas o recém-entrado Jackson Martínez mostrou toda a sua valia, bisando na partida nos instantes finais e anulando os erros cometidos pela defesa do FC Porto e pelo seu desconcentrado meio-campo. Alex Teixeira e Luiz Adriano marcaram para o Shakhtar.

16:45. Apenas o Real Madrid tem mais golos marcados nesta fase de grupos da Liga dos Campeões que o FC Porto: os azuis e brancos marcaram 15 tentos em cinco jogos, enquanto os «merengues», que têm mais uma partida realizada, apontaram 16 golos em seis jogos. O rival de hoje, o Shakhtar Donetsk, também tem veia goleadora apurada: 14 golos marcados até agora.

16:25. O FC Porto acumulou 13 pontos no grupo H, tendo garantida a liderança destacada. Os portistas foram os mais eficazes das três equipas lusas na prova: apenas empataram uma partida (em Lviv, 2-2 diante do Shakhtar, precisamente) e venceram as outras quatro, mostrando a sua clara superioridade em relação a Athletic e BATE Borisov (que encaixou 9 golos dos Dragões nas duas partidas).

16:10. O Estádio do Dragão presenciará uma partida que em nada mudará o destino do FC Porto nesta fase de apuramento, já que os Dragões garantiram já a presença nos oitavos-de-final da competição milionária. Assim, os portistas poderão rodar o plantel, tendo em conta a proximidade do grandioso clássico contra o Benfica, para a Liga nacional.

FC Porto x Shakhtar Donetsk