Sporting procura carimbar apuramento em Stamford Bridge

O primeiro e segundo classificados do Grupo G (o Chelsea soma 11 pontos, o Sporting 7) da Liga dos Campeões defrontam-se esta noite em Stamford Bridge. O Sporting de Marco Silva poderá garantir em Londres a passagem à próxima fase da competição.

Sporting depende de si frente a adversário de peso

Se tudo está decidido para a equipa de José Mourinho, que vencerá o grupo independentemente do resultado deste último jogo, para o Sporting o cenário é risonho (e a Liga Europa já está garantida), mas os leões não poderão baixar a guarda. Para estar presente nos oitavos-de-final da prova, o Sporting só depende de si. Se pontuar em Londres, tem o apuramento garantido, mas os leões podem mesmo perder o jogo londrino e ainda assim festejar, caso o Schalke não vença em Maribor.

Quando as duas equipas se defrontaram em Alvalade, a 30 de Setembro, na primeira volta do grupo, o Chelsea venceu com um golo solitário de Matic (ex-Benfica). Ainda que o jogo tenha sido dominado pelos visitantes, que dispuseram de uma mão-cheia de oportuniddes soberanas para marcar, o Sporting mostrou-se globalmente coeso e fez até uma boa exibição perante um adversário de indiscutível maior poderio. Rui Patrcio foi sem dúvida o homem do jogo, ao negar aos ingleses diversos golos em situação de um para um. Salah, Diego Costa por duas vezes, Oscar, Schurrle... Todos tentaram e a todos Patrício fechou a porta do golo. No final, Mourinho fez questão de se deslocar à baliza leonina para cumprimentar o guardião português.

Marco Silva obrigado a mexer; Mourinho promove rotação

O Sporting chegará a Stamford Bridge obviamente motivado pela passagem que, neste momento, parece expectável pelos vários factores que poderão concorrer para a promover, mas sabendo que ainda depende de si, Marco Silva deverá entrar em campo concentrado em pontuar, algo que nunca uma equipa portuguesa conseguiu na casa do Chelsea. "Viemos do pote 3, mas estamos a 90 minutos de poder seguir em frente. Acredito que isso pode acontecer.", declarou o treinador leonino, lembrando que "muito poucos acreditavam que o Sporting poderia ser apurado."

Mourinho, embora apurado para a próxima fase e sabendo-se que fará algumas alterações no onze inicial, não deverá facilitar a passagem dos leões. O treinador português disse que a sua perspectiva "É a de ganhar o jogo", embora reconheça que "gostaria muito de que o Schalke não ganhasse ao Maribor". Mourinho frisou que "gostava que o Sporting passasse...", para logo acrescentar "com sete pontos", ou seja, perdendo o jogo em Londres.

Independentemente de Mourinho mexer muito ou pouco, certo é que Marco Silva terá de fazê-lo. Cédric, o habitual ala direito dos leões, está de fora por castigo (viu o 3º cartão amarelo na vitória por 3-1 frente ao Maribor, na última jornada) e Jefferson é também baixa na defesa, por lesão. Com o sector mais recuado debilitado, Marco Silva integrou na convocatória o jovem André Geraldes, que poderá actuar na ala direita, embora a escolha deva recair sobre Ricardo Esgaio. Nani, que tem sido o timoneiro do Sporting na presente temporada, é também ausência confirmada. O criativo avançado dos leões e melhor marcador sportinguista na prova (soma 4 golos no Grupo G) sofreu uma lesão na face posterior da coxa direita no último jogo da equipa, frente ao Boavista, e o departamento médico confirmou a impossibilidade do internacional português alinhar em Londres.

Do lado londrino, Mourinho tem todos os jogadores à sua disposição; excepção poderá ser Nathan Aké, o defesa que se encontra a recuperar de uma lesão no adutor e ainda permanece como dúvida para o jogo desta noite. Contudo, por opção, Mourinho deixa de fora Hazard, John Terry e Willian, e o técnico luso revelou ainda que promoverá a estreia de Ruben Loftus-Cheek, médio e internacional inglês de 18 anos que habitualmente joga no Chelsea B.

