McLaren ainda sem dupla para 2015 e Alonso pode estar mais longe

Depois da contratação de Fernando Alonso pela McLaren ter sido considerado segredo aberto no paddock ainda durante a temporada, os últimos relatos dão conta de que o espanhol poderá afinal não estar assim tão garantido na equipa de Woking, que continua a manter Jenson Button e Kevin Magnussen na corda bamba.

O jornal espanhol AS dá conta de que o adiar do anúncio poderá prender-se com a vontade de Ron Dennis (que poderá até estar de saída da McLaren) em anunciar a dupla de 2015 juntamente com dois novos patrocinadores com quem a marca ainda negoceia, devendo um deles ser a Movistar, face ao acordo com Alonso.

Poderá Alonso estar afinal mais longe da McLaren?

Na Gazzetta dello Sport acrescenta-se, porém, que o problema poderá estar mesmo relacionado com o contrato do piloto espanhol vindo da Ferrari, já que Alonso pretende uma cláusula que lhe permita a rescisão unilateral. Rumores dizem que Alonso ainda espera um lugar na Mercedes em 2016, vontade que poderá ter sofrido um aumento na sua relevância após o teste falhado do novo McLaren-Honda em Abu Dhabi. A publicação alemã Auto Sport und Motor vai mais longe, e sugere mesmo que Fernando Alonso teria ficado desagradado com os resultados iniciais da parceria da escuderia de Woking com a Honda, e que poderá afinal preferir deixar a F1 por uma temporada, programando o regresso para 2016, talvez com a Mercedes.