Valência desespera por Enzo

A novela enzo perez tem novos desenvolvimentos e, de acordo com a imprensa espanhola, o técnico luso Nuno Espírito Santo terá pedido a Peter Lim que contrate o vice campeão do mundo para melhorar o centro do terreno do valencia que tem estado algo intermitente.

André Gomes poderá rever Enzo já em Janeiro

O namoro do Valência por Enzo começou no mercado de verão e desde então sucedem-se as noticias que dão conta do interesse deliberado de Nuno Espírito Santo em contratar um médio com as potencialidades do versátil Enzo. Com a compra do clube, Peter Lim garantiu que tudo faria para satisfazer o pedido do técnico português mas o Benfica conseguiu evitar a sua saída da Luz.

Nas últimas semanas, o emblema do país vizinho tem decaído bastante de rendimento na liga BBVA levantado novamente a hipótese de Enzo reforçar o frágil meio campo da equipa liderado por André Gomes. O luso tem sido a figura do centro do terreno valenciano e a possível vinda de Enzo Pérez poderá reeditar uma dupla que tanto êxito teve de Águia ao peito. A versatilidade do astro argentino e técnica apurada representa o perfume que falta ao futebol do Valência.

Em vésperas de reabrir o mercado, a sua saída do Benfica parece eminente uma vez que o próprio clube das águias precisa de reequilibrar as contas colmatando a precoce saída das competições europeias. As próximas 3 semanas serão decisivas para o desfecho deste enredo mas os responsáveis espanhois já fizeram saber que Enzo é mesmo uma prioridade para a segunda metade da temporada.