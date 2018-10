Foto: Fábio Poço/Global Imagens Casemiro carbura para o Clássico, Rúben Neves fica de fora

O trinco brasileiro treinou de modo condicionado nos últimos dias mas a sua condição física actual permite a presença no duelo contra o Benfica, no próximo Domingo. No sentido inverso segue o médio Rúben Neves, que só voltará a jogar em 2015, devido a uma lesão contraída na partida contra o Shakhtar.