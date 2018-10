Real Madrid pensa em Sterling

A notícia avançada pelo Daily Express pode ser uma das transferências mais sonantes em Janeiro

O extremo e o Liverpool estão longe de um entendimento no que respeita à renovação de contrato: Sterling terá recusado uma proposta a rondar os 89 mil euros por semana, afirmando-se que o jogador espera um salário semanal mínimo perto dos 127 mil euros.

Note-se que os Reds não conseguiram seguir em frente no grupo B da Liga dos Campeões, continuando agora o seu percurso europeu na Liga Europa. Neste sentido, a equipa orientada por Carlo Ancelotti - actual detentora do troféu e forte candidata à sua conquista nas recentes edições da prova (terminou, aliás, o grupo com um pleno de vitórias) - oferece ao craque uma maior estabilidade na prova, o que será, certamente, do seu interesse.

Não apresentando a extraordinária forma da época passada - altura em que começou a ser seguido pelo Real Madrid -, o papel de Sterling no Liverpool ganhou relevo ultimamente, sendo visto como essencial para o futuro do clube. Para isso, muito contribuíram a transferência de Suárez para o Barcelona, a lesão de Sturridge e a demora de Balotelli em justificar a sua contratação.

O perfil de Raheem Sterling

Data de nascimento 08/12/1994 (20 anos) Nacionalidade Inglesa Altura (m) 1,70 Peso (kg) 69

Em relação às estatísticas da Premier League, o extremo já marcou 3 golos e assistiu por 4 vezes, tendo actuado nos 15 jogos já disputados.

Numa corrida que parece contar com a concorrência do Chelsea de Mourinho, o interesse deverá ser formalizado em breve pelo presidente Florentino Pérez. Acompanhe os progressos das negociações aqui.