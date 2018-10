Antevisão das Ligas europeias

As ligas mais mediáticas da Europa têm jornadas importantes nestes dias. A 15ª jornada da Bundesliga começa esta sexta com o jogo entre o Hoffenheim e o Eintracht Frankfurt em que o equilibrio deve ser uma constante já que estão em oitavo e sétimo respectivamente. O Hertha de Berlim recebe o Borussia de Dortmund e os «Pretos e amarelos» vão tentar recuperar da sua má época até agora.

O lider Bayern de Munique desloca-se ao terreno do Augsburg que está em terceiro mas os bávaros são favoritos devido à grande época que estão a fazer. No domingo temos o Bayer Leverkusen que recebe o Borussia M'Gladbach em que ambos têm os mesmos pontos mas o factor casa poderá ser importante. Os restantes jogos serão Friburgo x Hamburgo, Werder Bremen x Hannover, Schalke x Colónia, Mainz x Estugarda e Wolfsburgo x Paderborn.

Na Liga BBVA temos a 15ª jornada que vai de sexta 12 até segunda 15. O primeiro jogo será entre Almeria e Real Madrid e qualquer coisa que não seja a vitória "Merengue" será um pequeno escândalo. No sábado o Getafe recebe o Barcelona e os Catalães são favoritos até porque o Getafe tem apenas quatro vitórias em 14 jogos. No dia seguinte o Valência de Nuno Espirito Santo recebe o Rayo Vallecano de Licá, ex-jogador do FC Porto, e espera voltar às vitórias que lhe escapa desde a 10ª jornada em que venceu o Villarreal. O «Submarino amarelo» desloca-se ao Estádio Vicente Calderón para jogar com o Atlético de Madrid, campeão que está em terceiro e não deve permitir grandes veleidades.

No domingo teremos um jogo interessantíssimo em que a Real Sociedad recebe o Athletic de Bilbau. O derby basco encerra uma profunda clivagem entre os dois clubes, por um lado temos a Real Sociedad que tem nos seus quadros jogadores espanhóis e estrangeiros por outro temos o Bilbau que apenas joga com bascos. Os clubes espanhóis que têm real no seu nome foram clubes que solicitaram ao Rei Afonso XIII, que governou a Espanha entre 1886 e 1931, o título. O Athletic, simbolo de um Pais Basco independente, obviamente não o solicitou. Derby emocionante sem certezas quanto ao marcador. A jornada também tem jogos como o Málaga x Celta de Vigo, Espanhol x Granada, Sevilha x Eibar, Cordoba x Levante e Deportivo da Corunha x Elche.

Na 16ª jornada da Premier League temos o Chelsea super-favorito em casa contra o Hull City. E a deslocação do Manchester City ao terreno do Leicester, jogo em que os «Citizens» são favoritos mas pode acontecer uma surpresa. Em Londres o Arsenal recebe o Newcastle e, embora, o Arsenal por jogar em casa seja favorito a verdade é que os «Magpies» estão a jogar bem, como prova o último jogo em que venceram por 2-1 o Chelsea de José Mourinho.

Mas o grande jogo decorre em Old Trafford em que o Manchester United joga com o Liverpool e em que o Man. United é favorito por estar a jogar em casa e estar em melhor forma mas neste Clássico tudo pode acontecer. Os restantes jogos são, Burnley x Southampton, Crystal Palace x Stoke, Sunderland x West Ham, West Bromwich x Aston Villa, Swansea x Tottenham e Everton x Queens Park Rangers.

Em Itália temos a 15ª jornada com os embates entre Juventus e Sampdoria em que o lider «Bianconeri» tem tudo para vencer embora a Sampdoria esteja a fazer um bom campeonato e o Génova x AS Roma em que o jogo tem cara de empate. Destaque também para o AC Milan x Nápoles e o Chievo x Inter com os clubes de Milão obrigados a vencer para fazerem um campeonato ao nivel dos seus titulos. As outras partidas são o Palermo a receber o Sassuolo, Lazio x Atalanta, Parma x Cagliari, Udinese x Hellas Verona, Cesena x Fiorentina e Empoli x Torino.

Na Liga Francesa, Ligue 1, temos o 18º dia com a grande partida entre Monaco, treinado por Leonardo Jardim, e o Marselha, actual primeiro classificado com 38 pontos. Temos também a deslocação do Paris Saint-Germain ao campo do Guingamp. A restante jornada é preenchida pelos jogos Bastia-Rennes, Lille-Toulouse, Lorient x Metz, Lyon x Caen, Montpellier x Lens, Nantes x Bordéus, Nice x Saint-Étienne e Stade de Reims x Evian.