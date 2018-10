Sporting: Tanaka, será alternativa?

A menos que o Sporting se reforce no mercado de Inverno, que começa a 1 de Janeiro, Marco Silva apenas tem duas hipóteses. Joga apenas com 1 ponta-de-lança, como já vinha sendo hábito desde o início da temporada, ou continua a adoptar a nova táctica, que tem revelado ser um sucesso, nos dois últimos jogos, e coloca Tanaka, no lugar de Slimani.

A questão que se impõe é a seguinte, será que Tanaka está preparado para assumir esta responsabilidade?

Quando o Sporting concretizou a compra deste avançado, nunca foi com a intenção de o tornar titular, mas sim, de uma terceira opção, a Slimani, e Montero. No entanto, na pré-temporada, Tanaka até surpreendeu alguns, tendo feito inúmeros golos, o que poderia levar Marco Silva a pensar na sua utilização mais regularmente, na equipa principal.

Oficialmente, Tanaka ainda só fez um golo pelo clube, que foi no jogo da Taça de Portugal, frente ao Espinho, na conversão de um penálti. Veremos o que o técnico sportinguista irá fazer, em Janeiro. Certo será que caso o jogador japonês seja utilizado no lugar de Slimani, são autênticas provas de fogo, para provar o seu valor, e tentar agarrar um lugar mais regular, no plantel leonino.