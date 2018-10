Sporting: Comissão de Inquéritos da Liga aquiva «caso Kléber»

A participação do Sporting à Comissão de Inquéritos da Liga, tendo por base a ausência do avançado brasileiro Kléber no Estoril x FC Porto da décima jornada (emprestado pelo FC Porto ao Estoril), foi hoje arquivada pelo organismo, que entendou não dar razão à queixa do clube de Alvalade.

O avançado ficou de fora das escolhas de José Couceiro a dia 9 de Novembro, situação diferente viveu Tozé, jovem luso também emprestado pelos portistas aos «canarinhos». O jogador da formação do FC Porto entrou inclusivamente na lista de marcadores do encontro, ao fazer, de grande penalidade, o 2-1 a favor dos estorilistas.

Em análise continuará o caso polémico que levantou a poeira sobre a temática da verdade desportiva no que toca à cedência de jogadores e partilha de passes/cláusulas de recompra - o «caso Miguel Rosa e Deyverson». Ambos os jogadores, do Belenenses, foram impedidos, na 12ª jornada, de defrontar o Benfica devido a um «acordo de cavalheiros» entre os dois clubes.