Sporting x Moreirense directo

Da nossa parte, é tudo, até uma próxima oportunidade!

Um empate, um ponto para cada lado e um resultado que acabou por ser justo. O Sporting fica agora a três pontos do Guimarães e ocupa o 5º lugar da tabela com menos um ponto que o Sporting de Braga.

A equipa de Alvalade somou oportunidade, atrás de oportunidade neste segundo tempo, ainda assim, foi preciso chegar aos descontos para ver o golo do colombiano.

O golo de Montero ao cair do pano evitou a derrota frente ao Moreirense e deu ao Sporting o quarto empate da época para o campeonato.

Final do jogo

90+3' Amarelo para Rámon Cardozo e consequente expulsão.

Aproveitou Montero uma desatenção da equipa do Moreirense e fez o golo. Nada mais simples.

90+2' GOLOOOOOOOOO DO SPORTING!

Já vão saindo adeptos de Alvalade. O Sporting está perto de sofrer a primeira derrota para o campeonato em casa esta temporada.

4 minutos de compensação.

90' Mau cruzamento de Carrillo, segura Marafona.

57% de posse de bola para o Sporting, 43% para o Moreirense.

88' Grande contra-ataque do Moreirense com Gerso e Paulinho nos comandos, de frente para a baliza, o lateral do Moreirense, atirou por cima.

87' Grande cruzamento de Miguel Lopes, entrou com perigo Capel, mas cortou no último segundo Paulinho!

85' Cruzamento de Capel... William esteve pronto, mas a bola saiu por cima mais uma vez.

83' Sai Arsénio entra Gerso no Moreirense.

81' Livre batido por Montero.. cabeceamento de William por cima da baliza de Marafona.

O Sporting tem pouco mais de dez minutos para marcar um golo e garantir, pelo menos, um empate.

80' Sai João Pedro entra Coronas no Moreirense.

79' Fica a pedir uma grande penalidade Slimani depois de um lance muito confuso na grande área.

77' Sai Jonathan Silva entra Tanaka no Sporting.

Vai entrar Tanaka para o Sporting.

74' Livre para o Sporting, aliviou o Moreirense.

74' Mão de Cardzo dá um livre para o Sporting. Pode ser perigoso.

72' O Sporting permanece concentrado na metade contrária do campo. Falta apenas o golo, os leões estão a perder desde os 35 minutos e se o Moreirense vencer esta noite faz história. Dos quatro encontros anteriores a equipa de Miguel Leal nunca venceu em Alvalade.

69' Cartão amarelo para Elizio por falta sobre Miguel Lopes.

68' Sai Victor Gomes, entra Battaglia no Moreirense.

64' Sai Adrien Silva, entra João Mário, Sai Mané entra Capel no Sporting.

62' Canto de Jontahan... entrou a tempo Marafona.

61' Grande jogada de Mané... canto para o Sporting. Marcou mal Adrien, vale novo canto do lado direito.

60' Jogada bonita de Montero... a bola sobrou para William que rematou muito torto...

João Mário e Capel prontos para entrar em campo.

58' Cruzamento de Jonathan... faltou sorte.

56' Bom cruzamento de Mané, faltou intensidade. Chegou a tempo Marafona.

55' Fica por mostrar um Amarelo a Mané depois de uma falta sobre André Simões.

53' Cruzamento rasteiro de Jonathan... Não chegou a tempo Slimani, agarrou Marafona.

51' Grande jogada de Adrien, cruzamento para Carrilo, mas a bola passou por cima da baliza... Era uma concretização difícil para o peruano.

49' Slimani cabeceou forte depois de um cruzamento de Adrien. Foi direitinho para as mãos de Marafona.

48' Jogada bonita de Mané, a bola acaba em Slimani que assistiu Adrien. A bola saiu pouco por cima da baliza de Marafona.

SEGUNDA PARTE

Assobiam os adeptos, faz contas de cabeça Marco Silva. Veremos como corre a segunda parte. Não saiam daí!

O Sporting ainda conseguiu reagir bem e contou até com algumas oportunidades em jogadas criadas por Carrillo, mas a verdade é que continua a faltar a finalização.

Ficaram a reclamar posição irregular do avançado do Moreirense os jogadores do Sporting e nas imagens televisivas nota-se um ligeiro adiantamento do jogador da equipa de Miguel Leal.

Depois de tanto tentar e de aproveitar as desatenções da equipa do Sporting, o Moreirense marcou. Rámon Cardozo fez de cabeça o primeiro golo da partida e o único até ao momento.

Descontentes os adeptos do Sporting, e com razão diga-se. A equipa do Sporting tem mostrado muitas dificuldades em lidar com o Moreirense.

intervalo

47% de posse de bola para o Sporting, 53% para o Moreirense.

43' Cruzamento de Carrillo, desviou Slimani, mas faltou força ao desvio.

41' Cartão amarelo para Cardozo por falta sobre William.

40' Cartão amarelo para João Pedro.

39' Livre batido por Adrien, com força a mais. A bola foi directamente para fora, mais assobios vindos da bancada.

38' Slimani e Adrien não marcaram agora porque a defesa da equipa visitante estava lá para negar o golo. Foi por muito pouco!

37' Remate de Carrillo, defendeu com a ponta dos dedos Marafona.

Ameaçou, ameaçou e cumpriu! Depois de um cruzamento de Arsénio, Cardozo, que parece estar ligeiramente adiantado, bateu Patrício. Muitos assobios das bancadas em Alvalade.

35' GOLOOOOOOOOOOOOOO DO MOREIRENSE!

33' Cruzamento de Montero... Tirou no último segundo Paulinho. Tinha Mané nas costas.

30' Grande passe de Maurício à procura de Carrillo, mas adiantou-se Marafona e chegou primeiro à bola.

28' Cruzamento de Jonathan... Foi por pouco que não marcou Montero. Esteve perto o Sporting.

26' Grande jogada de contra-ataque começada em Slimani! O argelino desenhhou bem a jogada e na chegada à área cruzou para Carrillo que atirou para a bancada.

25' O Moreirense tem conquistado canto atrás de canto e os adeptos do Sporting assobiam a equipa..

23' Cruzamento de Paulinho e corte esforçado de Maurício. O Sporting está a deixar muito espaço para o Moreirense jogar na metade verde e branca do jogo.

20' Remate forte de João Pedro... à figura de Rui Patrício.

17' Grande jogada de Carrillo! O peruano teve tempo para fazer o passe para Slimani, mas o argelino com dois homens nas costas deixou a bola fugir...

16' Cruzamento batido por João Pedro, era para Cardozo... chegou primeiro Maurício.

15' Cruzamento de Jonathan depois de um passe colocado de William, mas a bola saiu pela linha final.. Foi um lance muito esforçado do defesa do Sporting.

14' O Moreirense permanece cheio de vontade de chegar à área contrária, já o Sporting mostra muito nervosismo quando é preciso finalização.

11' Montero, de frente para a baliza, fez o mais dificil depois do passe de Carrillo... atirou ao lado.

10' Remate muito muito forte de Carrillo! Saiu forte, mas passou ligeiramente por cima da baliza de Marafona!

5' Canto batido por Jonathan... a bola sobrou para Adrien que rematou forte, mas a bola passou ligeiramente ao lado do poste direito a baliza de Marafona.

2' Falta feia de Jonathan sobre João Pedro. Faltou cartão, o Moreirense entrou pronto para o ataque!

1' Grande oportunidade para o Moreirense! Foi por pouco que Cardozo não bateu Patrício!

APITO INICIAL!

17:50. ONZE DO MOREIRENSE: Marafona; Paulinho, Marcelo Oliveira, Danielson, Elízio; André Simões, Filipe Melo e Vítor Gomes; João Pedro, Cardozo e Arsénio

17:48. ONZE DO SPORTING: Rui Patrício; Miguel Lopes, Paulo Oliveira, Maurício, Jonathan Silva; William e Adrien; Carlos Mané, Montero e Carrillo; Slimani.

17:10. Onzes prováveis do jogo Sporting x Moreirense:

16:40. Miguel Leal, técnico do Moreirense, considerou positivo um eventual empate em Alvalade: «Espero encontar um adversário difícil, que joga bem e perigosíssimo nos cruzamentos, forte no um para um no último terço do terreno, e que quer corrigir o resultado menos positivo a meio da semana», concluindo que, «O nosso objectivo é sempre ganhar mas se conseguirmos um ponto já fico satisfeito.»

16:15. Marco Silva, treinador do Sporting, reconheceu valia ao Moreirense a alertou para a paciência: «Sabemos que será mais um jogo complicado, com uma equipa que tem uma organização defensiva muito boa e forte nas transições ofensivas, que nos vai obrigar a ter paciência», avisou o técnico na antevisão do jogo desta tarde.

15:55. Nani será o grande ausente: o extremo luso, emprestado pelo Manchester United, lesionou-se na partida contra o Boavista, e vai falhar a segunda partida consecutiva, depois de ter ficado de fora da partida de Stamford Bridge, contra o Chelsea de José Mourinho. Os londrinos venceram por 3-1 e atiraram o Sporting para o terceiro lugar do grupo da Liga dos Campeões. Jonathan Silva foi o autor do golo leonino.

15:40. O Moreirense só voltou a levar a melhor sobre o Sporting no âmbito da Taça de Portugal, na edição 2012/2013, precisando para isso de tempo extra. O triunfo por 3-2, em Moreira de Cónegos, valeu a eliminação do Sporting, que caiu aos pés de um Moreirense de grande qualidade: Pablo Oliveira foi a estrela da partida, marcando um bis, e Wágner foi o jogador que tirou as teimas, marcando aos 97 do prolongamento.

15:25. A História dos confrontos entre Sporting e Moreirense resume-se a oito partidas, com uma clara supremacia do Sporting, que venceu seis duelos e apenas perdeu por uma ocasião: 1-0 na casa do Moreirense, com um golo dramático do brasileiro Manoel, em cima do minuto 90, decorria a jornada nº 5 da temporada 2003/2004. Não mais o Moreirense venceu em jogos da Liga (passaram mais de 10 anos já).

14:50. O Moreirense, que apenas venceu duas vezes fora nesta Liga, ainda não ganhou a equipas de Portugal Continental nas suas deslocações - Nacional da Madeira e Marítimo foram as vítimas do Moreirense, que na última jornada bateu, em casa, por 2-0, o Paços de Ferreira, com golos de André Simões e Rodrigo Battaglia. O Sporting também vem de um triunfo na Liga: 1-3 contra o Boavista, golos de Carrillo, Mané e João Mário.

14:35. Sporting Clube de Portugal e Moreirense têm ambos 11 golos sofridos no campeonato: de sublinhar que a formação do Moreirense tem-se mostrado muito competente no sector defensivo, e, dos 11 golos concedidos, seis foram sofridos nas partidas contra o Benfica e o FC Porto (ambos os grandes impuseram três golos cada ao Moreirense). Ainda assim, em 6 deslocações na Liga, o Moreirense apenas vencem por duas vezes.

14:30. O Moreirense tem apenas menos duas vitórias no campeonato que o Sporting: os de Moreira de Cónegos venceram 4 vezes na Liga, enquanto o Sporting tem 6 triunfos. Os Leões apenas perderam por uma vez, contra o Vitória SC, na 9ª jornada da Liga, e, em jogos em casa, o Sporting continua invicto. De recordar que das quatro derrotas do Moreirense, duas foram contra FC Porto e Benfica (ambos os jogos nos Estádios do Dragão e da Luz, respectivamente).

14:20. Mas, entre o Sporting e o objectivo de encurtar as distâncias para o topo da tabela, está o brioso e competente Moreirense, que se desloca hoje ao reduto do Sporting com intuito de aumentar a sua pontuação, já de si bastante positiva: o Moreirense tem 16 pontos e segue na 9ª posição, realizando uma prova estável e constante com Miguel Leal aos comandos da equipa de Moreira de Cónegos.

14:10. O grande jogo da jornada é mesmo o FC Porto x Benfica, discussão de candidatos favoritos ao título de campeão, à qual o Sporting estará bastante atento, já que poderá diminuir a distância para o topo da tabela, agora comandado pelo rival lisboeta Benfica, que tem 31 pontos, contra 28 de FC Porto e 23 do Sporting, que segue na quinta colocação.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão do directo da partida Sporting x Moreirense, a contar para a 13ª jornada da Primeira Liga portuguesa, que também albergará o grandioso duelo FC Porto x Benfica - os Leões quererão aproveitar o clássico para encurtar distâncias para o topo. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do Sporting x Moreirense, jogado no Estádio Alvalade XXI, às 18 horas.