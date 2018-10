Lampard torna-se o quarto melhor marcador da Premier Lague

Frank Lampard tornou-se o quarto melhor marcador de sempre da Premier League com o mesmo número de tentos de Thierry Henry. 175 golos foram concretizados pelo internacional inglês desde que começou a jogar pelo West Ham. Na última partida do Manchester City foi crucial apontado o único golo da equipa na deslocação a Leicester.

Desmentindo José Mourinho, que o dipensou para jogar no New York City, acabando por ser emprestado aos «Citizens». Manuel Pellegrini, treinador do Man. City, já afirmou: «claro que quero que ele fique. Lampard é um jogador muito importante para nós e precisamos dele neste momento. A Major League Soccer não começa antes de janeiro ou fevereiro, por isso ele prefere ficar aqui até dezembro. Se puder ficar até final da época, melhor». Aqui está uma lista dos melhores marcadores da Premier League.

Goleadores:

260 golos - Allan Shearer

189 golos - Wayne Rooney

175 golos - Thierry Henry e Frank Lampard

163 golos - Robbie Fowler