Cristiano Ronaldo marca 25 golos, dos quais sete de grande penalidade

Cristiano Ronaldo está em grande, neste momento é o melhor marcador da Liga BBVA com 25 tentos. Ainda no último fim de semana contra o Almeria marcou mais dois. No entanto dos 25 marcados sete foram de grande penalidade, enquanto que o segundo classificado Messi não tem um único. Também o recorde de três golos num jogo é influênciado por esta estatistica.

Desde que está no Real Madrid, Cristiano Ronaldo conseguiu, na Liga BBVA, 23 «hat-tricks» e 15 com um penalty pelo meio. Esta época conseguiu quatro «hat-tricks» contra Desportivo da Corunha, Elche, Athletic e Celta e contra o Elche e Celta marcou três penalties.

Mas, no global das competições, Messi tem mais «hat-tricks», o argentino soma 29 e o português 27. Deste modo Messi está perto de bater o recorde de mais "hat-tricks" por equipas espanholas em partidas oficiais. Neste momento o ranking é comandado por Zarra com 31, seguido por Messi (29) e Di Stéfano (28).