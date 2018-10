Montero evitou derrota leonina

Marco Silva apostou de novo na dupla Montero-Slimani, com a surpresa a ser a inclusão de Miguel Lopes no lugar de Cédric. No entanto foi o Moreirense a criar a primeira ocasião de golo por, Cardozo logo aos dois minutos num remate na pequena área que Rui Patrício defendeu a dois tempos. Respondeu Carrillo movendo-se da lateral para o meio, desferindo um pontapé que passou perto da trave.

O Moreirense teve mais posse de bola na primeira parte e os leões não acertavam com as marcações no meio-campo e tendo sempre muitas dificuldades em circular a bola junto ao solo. Um estilo de jogo que beneficiava a equipa forasteira, mas que aos poucos o Sporting foi contrariando com as subidas de Mané e Carrillo a causarem problemas.

O peruano teve uma ocasião flagrante para marcar ao minuto 26' numa arrancada imagine-se de Slimani, a servir Carrillo na área e já com Marafona fora do lance atirou para a bancada. Não marcou o Sporting, aproveitou o Moreirense na sequência de um cruzamento da esquerda de Arsénio após pontapé de canto, Cardozo saltou sozinho e bateu Rui Patrício.

A equipa leonina continuava presa de ideias e lenta de processos e o resultado ao intervalo castigava esses mesmos problemas. No regresso dos balneários, as equipas mantiveram os mesmos onzes e foi o Sporting a carregar mais sobre os visitantes, imprimindo agora mais velocidade na troca de bola. Adrien de cabeça a atirou por cima e aos poucos o Moreirense ia recuando cada vez mais.

Só que o tempo passava e a muita posse de bola dos leões não se traduzia em situações para marcar e os nervos tomavam cada vez mais conta da equipa, que atacava com muito coração e pouca cabeça. Tanaka, João Mário e Capel entraram na partida sem que isso trouxesse algo de novo e foi o Moreirense já perto do fim em contra-ataque a criar uma ocasião de golo flagrante com Paulinho ao segundo poste a rematar por cima.

Foi então que já em tempo de descontos a bola encontrou Montero na área e o colombiano restabeleceu a igualdade. Pouco depois Cardozo foi expulso por acumulação de amarelos, com o final do jogo a chegar logo a seguir, com o Sporting a desperdiçar mais dois pontos em casa e a ficar mais longe da liderança caindo para o quinto lugar a um ponto do Sporting Braga e a quatro do Vitória Guimarães.