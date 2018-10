Bayern Munique: colosso bávaro está a fazer uma grande época

O Bayern de Munique está a fazer uma grande época, como prova temos o facto de estar em primeiro na Bundesliga com dez pontos de vantagem sobre o Wolsburgo a quem já ganharam na primeira jornada por 2-1. A nivel interno não parece haver muitas questões quanto ao titulo. Na Liga dos Campeões qualificou-se para os oitavos de final num grupo com Roma, Manchester City e CSKA de Moscovo e vai jogar com o Shakhtar Donetsk. Na Taça da Alemanha conseguiram a qualificação para os oitavos em que vão defrontar o Eintracht Braunschweig da segunda divisão.

Têm jogadores de eleição como Manuel Neuer, Philipp Lahm, Mario Gotze, Arjen Robben, Franck Ribéry, Xabi Alonso ou Lewandowski, entre outros. Há bem pouco tempo Josep Guardiola referiu sobre Ribéry que «ele é um dos melhores estrangeiros que jogaram por este clube, um jogador inteligente tacticamente, bom com a bola e importante no balneário».

Na época 2012/13 a equipa alemã sagrou-se campeã europeia frente ao Borussia de Dortmund no estádio do Wembley, com Jupp Heynckes (que treinou o Benfica) como treinador e ganharam tudo o que poderiam ganhar a nivel nacional e internacional. Pep Guardiola foi contratado na época 2013/14 para tentar ganhar tudo, mas apenas venceu o Campeonato e Taça alemã, a Supertaça Europeia e o Campeonato do Mundo de Clubes.

Historial pleno de sucesso

Fundado a 27 de Fevereiro de 1900 o clube bávaro já venceu por 24 vezes o Campeonato, 17 vezes a Taça, cinco Supertaças da Alemanha, seis Taças da Liga, foi cinco vezes Campeão Europeu, ganhou a Taça UEFA uma vez, assim como Supertaça Europeia, a extinta Taça das Taças e o Campeonato do Mundo de Clubes. E ainda ganhou duas vezes a Taça Intercontinental.

Em 1974 a equipa alemã que venceu o Mundial de Nações tinha seis atletas do clube, Sepp Maier, Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck, Breitner, Uli Hoeneß e Gerd Müller. Tem o recorde de Titulos na Bundesliga (24), sendo que o segundo é o Nuremberga com nove titulos, e entre os anos 1980 e 2000 venceu o campeonato onze vezes.

Joga no Allianz Arena com capacidade para 75.024 espectadores, inaugurado no final de Abril de 2005 e pertencente também à outra equipa de Munique, o TSV 1860 Munique. A redoma muda conforme quem joga, vermelho para o Bayern, azul para o 1860 Munique e branco para a selecção alemã.

Esta época entraram Robert Lewandowski, o médio incansável Sebastian Rode, o espanhol Juan Bernat, Pepe Reina, o potente central Mehdi Benatia, o médio consistente Xabi Alonso e Sinan Kurt e saiaram Lukas Raeder para o Vitória de Setúbal, Daniel van Buyten, Mario Mandzukic, Toni Kroos e Diego Contento.