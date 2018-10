FC Porto x Benfica: 22 titulares e apenas um português em campo

Vinte e dois jogadores frente-a-frente no vivo e eufórico ambiente do Estádio do Dragão, os dois grandes candidatos ao título e alinhavam para dar início ao FC Porto x Benfica, e, na constituição das duas equipas, apenas um português: André Almeida, lateral esquerdo do Benfica.

Registo histórico pela negativa: um Clássico com menos portugueses nos onzes titularidades de toda a História dos Clássicos entre FC Porto e Benfica. Quem dominou foi o Brasil, que fez alinhar nove jogadores dos 22 que iniciaram a partida (Fabiano, Danilo, Alex Sandro, Casemiro pelo Porto; Júlio César, Jardel, Luisão, Talisca e Lima pelo Benfica).

O fraquíssimo registo foi atenuado pelas substituições do decorrer do jogo, já que Ricardo Quaresma, pelo Porto, e Pizzi, pelo Benfica, entraram na partida - ainda que o médio português dos encarnados apenas tenha jogado escassos segundos.