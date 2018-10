Liga dos Campeões: FC Porto cruza-se com Basileia de Paulo Sousa

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, realizado hoje, em Nyon, na Suíça, ditou que o único clube português ainda em prova irá encontrar o campeão suíço na primeira das rondas a eliminar. O FC Porto terá pela frente o Basileia, treinado pelo técnico luso Paulo Sousa, um dos três treinadores portugueses presentes na competição milionária.

O FC Porto, que passou em primeiro lugar do grupo H, terá de medir forças com o Basileia, que sobreviveu estoicamente a um grupo dominado pelo actual detentor do título, o temível Real Madrid. Mesmo com a oposição do gigante Liverpool, o Basileia obteve a segunda colocação e consequente apuramento para os oitavos-de-final, com 7 pontos.

A primeira mão será jogada na Suíça, a 18 de Fevereiro. Será a primeira vez que ambos os clubes se defrontarão - sendo esta a primeira vez que Julen Lopetegui e Paulo Sousa experimentam o privilégio de jogar esta fase da prova milionária.