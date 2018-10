Pat Fry deixa a Ferrari

A Scuderia Ferrari anunciou hoje mesmo em comunicado que Pat Fry deixará de fazer parte dos quadros técnicos da equipa.

É mais um dos nomes sonantes a deixar a equipa técnica da Ferrari. Pat Fry, Director de Engenharia da scuderia italiana, é uma das baixas da reestruturação iniciada por Maurizio Arrivabene. Para o novo Director da equipa, esta é a busca por «uma estrutura mais horizontal e uma clara atribuição de responsabilidades».

Fim de uma relação de quatro anos

Pat Fry (ex-McLaren) juntou-se à escuderia do cavalo rampante em Julho de 2010, tendo-se tornado Director Técnico do chassis em 2011, antes de James Allison o apontar para as funções que ultimamente desempenhava.

Fry vê o seu nome somado à lista de técnicos vítimas dos maus resultados da mais prestigiada equipa de F1: Nikolas Tombazis, Luca Marmorini, Stefano Domenicali, todos eles encontraram a porta de saída após o sétimo ano sem qualquer título para a Ferrari.