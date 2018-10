Vizela x Sporting: Taça para cortar o sabor amargo da Liga

Nada melhor que um desafio acessível para recarregar as baterias da motivação - será assim que o Sporting deverá encarar o encontro desta noite, contra o Vizela, em mais um degrau da escadaria que levará o favorito Sporting à final da Taça de Portugal. Assim esperam os adeptos leoninos. Os Leões deslocam-se a Vizela para carimbar presença na próxima fase da prova, mas desvalorizar o oponente poderá ser meio caminho para o retorno dos fantasmas...

Isto porque a formação leonina vive um momento atribulado, causado pela frustração da saída (algo injusta) da prova milionária e pelo aumento do atraso para o topo da tabela na Primeira Liga portuguesa. O Sporting baqueou, em casa, frente ao Moreirense, e só um golo tardio de Fredy Montero impediu que candidato ao título perdesse - ainda assim, a igualdade foi um bem menor que pouco alegrou a plateia verde, desiludida com a descolorida exibição.

Sporting: golos na Taça para mascarar amargura da Liga

A equipa, que deu boa conta de si na difícil prova dos milhões, tende, à medida que as jornadas passam, a ficar muito aquém das expectativas na Liga nacional, competição que, à partida, foi dada como meta prioritária pela direcção leonina. A dez pontos do líder Benfica e a quatro do FC Porto, o Sporting vê distante a hipótese de lutar por uma competição na qual haveria partido na «pole position» - palavras do director desportivo Augusto Inácio, no arranque da época 2014/2015.

No penúltimo encontro de 2014, o Sporting tentará dar uma boa imagem de si, marcando golos e dando uma alegria aos adeptos, angustiados pela má campanha do clube no campeonato. O adversário propicia a uma partida sem sobressaltos, tal é a diferença qualitativa entre os jogadores do Vizela e os do Sporting, mas o Leão terá de provar no relvado que o seu profissionalismo será mais forte que a excitação da formação da casa, que se apresentará motivada para se superar a si mesma e causar um espanto tombando um gigante.

O Vizela, que actua no Campeonato Nacional de Séniores, fará a festa da Taça, num misto de excitação pela recepção ao ilustre gigante e de ilusão crente numa noite de glória que contrarie todas as probabilidades. Rafinha é actualmente a peça-chave da equipa, com 8 golos marcados na temporada.

Relembre-se que o Sporting joga muito da sua época nesta competição, que se afigura, cada vez mais, como a salvação de uma temporada que não corre como o esperado por parte da estrutura directiva de Alvalade. O Leão já mostrou que é um candidato forte a erguer a Taça: logo na primeira ronda em que participou, eliminou o FC Porto em pleno Dragão, com um glório 1-3. Nani continuará ausente, por lesão, e só voltará em 2015.

Onzes prováveis do Vizela x Sporting: