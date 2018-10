Sampdoria ganha corrida ao Benfica por Joaquín Correa

O clube italiano gastou oito milhões de euros no passe do jovem argentino do Estudiantes, Joaquín Correa, que esteve nos planos do Benfica. A prioridade o jogador era ingressar num dos grandes campeonatos da Europa, e o Calcio foi o destino do médio de 20 anos.