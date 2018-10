Festa da Taça na Luz: Braga enfrenta Benfica

O jogo na Luz é o mais importante destes oitavos-de-final da Taça de Portugal. Vai-se confrontar o primeiro da Liga com o quarto. Esta época os dois conjuntos já se defrontaram com a vitória a pender para o SC Braga. Foi na Pedreira, à passagem da oitava jornada, que os arsenalistas venceram por 2-1 constituindo, até agora, a única derrota das águias no campeonato.

O Benfica vem de uma vitória no campo do principal rival FC Porto na conquista do titulo, por 2-0, enquanto que o SC Braga vem de uma vitória por 1-0 no campo do Belenenses. Quanto ao jogo, ambas as equipas devem apresentar poucas supresas, com a dúvida a recair na utilização de Luisão e Salvio, que possivelmente serão rendidos por César e Ola John.

Recorde-se que o Benfica e o Braga defrontaram-se, na Luz, para a Taça, em 2010, na quarta eliminatória da prova, com a vitória a sorrir às águias, que marcaram por intermédio da conexão argentina Pablo Aimar e Javier Saviola. Artur alinhava pelos bracarenses, ao lado de Alan, resistente no plantel de Braga; no Benfica, Luisão, Maxi, Gaitán, Amorim e Salvio mantêm-se nos encarnados.

Quanto ao Braga, Sérgio Conceição tem dois lesionados, José Luís e Tiago Gomes, com o lateral intenacional a ser rendido, provavelmente, por Djavan que no principio da época foi contratado pelo Benfica e, posteriormente, vendido ao Braga. Em declarações sobre a partida de hoje, Jorge jesus referiu a agressividadade dos arsenalistas: «é um adversário forte e é um jogo para uma competição que tem uma história muito grande. Fomos ao Jamor nas duas últimas épocas e queremos voltar lá. Não acredito que o SC Braga seja tão agressivo como no jogo do campeonato, senão não acaba com 11 jogadores. Aqui, de certeza que o árbitro não vai permitir fazer tantas faltas».

Por seu lado, Sérgio Conceição, treinador dos arsenalistas, disse, na antevisão da festa da Taça: «sabemos que vamos defrontar uma equipa muito forte, que joga em sua casa e que vem moralizada depois de uma importante vitória. Mas sempre disse que um dos objectivos da época é chegarmos à final do Jamor», relevando o momento psicológico positivo que se vive no reino da Luz.

Para a Taça de Portugal, em desafios vividos no Estádio da Luz, Benfica e Braga jogaram quatro vezes com a vitória sempre a pender para os lisboetas. Se jogar , o extremo alviceleste Nico Gaitán atingirá os 200 jogos pelo Benfica. Salvio é baixa certa: o extremo foi operado na Segunda-feira, ao braço, e voltará em 2015.

Onzes prováveis do Benfica x Braga: