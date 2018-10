Braga elimina Benfica na noite de Kritsyuk

Jonas o marcador de serviço, na Taça

Tal como se esperava, o jogo começou de uma forma bastante combativa, em que ambas as equipas lutavam por ter a posse de bola, com bastantes lances divididos, e muitas bolas pelo ar.

Num jogo destes, existem sempre bastantes lances polémicos, e isso aconteceu logo ao passar do minuto 12', quando Jardel toca a bola com a mão dentro de área, fica um penalty por assinalar, e no seguimento da jogada, Pardo devia levar vermelho, por derrubar Jonas, que ia completamente isolado para a baliza bracarense.

O Benfica ia subindo no terreno de jogo, e tendo mais bola, e consequentemente mais oportunidades para inaugurar o marcador, e foi o que fez, aos 33', após Gaitán desarmar Tiba, que tentava lançar o contra-ataque, Maxi centra, e de cabeça, Jonas a fazer um belo golo.

Não se viu muito mais de ambas as equipas, no resto da primeira metade, nota apenas para o remate acrobático de Gaitán, que acabou numa bela defesa de Kritsyuk, e ainda, para uma jogada colectiva da turma benfiquista, que foi concluída por Jonas, com um remate bastante fraco, para as mãos do guardião.

Na segunda metade, o Braga entrou em grande, e fez o golo logo aos 48'. Um erro crasso da defesa benfiquista, que após canto no lado direito, a bola atravessa toda a área, e termina nos pés de Aderlan Santos, que apenas teve de encostar para o empate.

A partir do golo bracarense, o Benfica foi à procura de desfazer o empate, mas sempre sem sucesso, tinha mais bola, mas distanciava-se cada vez mais, da baliza adversária.

No entanto, ainda teve uma grande ocasião de chegar ao golo aos 54', quando Lima fez um belo remate, para uma defesa ainda melhor do guardião do Braga, e depois, Jonas ainda a rematar ao lado, no seguimento da jogada.

O Braga acabaria mesmo por chegar ao 1-2, quando Pardo pegou na bola, e rompeu toda a defesa benfiquista, correu, correu, e à entrada da grande área, fez um remate pleno de intenção, que só acabou lá dentro.

A equipa de Jorge Jesus, ainda tentou reagir, mas de todas as oportunidades que teve, tinha sempre pela frente o enorme Kritsyuk, ao qual pode ser entregue o prémio de home-do-jogo, merecidamente. O Benfica está fora da Taça de Portugal, e agora, resta-lhe lutar pelo Campeonato, e pela Taça da Liga.