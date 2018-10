Montezemolo apontado para a administração do Grupo F1

Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, foi apontado administrador não-executivo do Grupo F1. Quem o anuncia é a CVC, accionista dominante do grupo.

Montezemolo, que antes já pertencera ao "board" da F1, na qualidade de presidente da Ferrari, juntar-se-á assim a Paul Walsh no exercício das suas funções. Walsh (ex-Diageo e director da FedEx e Unilever) chegara a ser falado como sucessor de Bernie Ecclestone, mas o controverso presidente da Formula One Management foi reconduzido ao cargo de CEO do grupo.