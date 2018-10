FC Porto x Vitória Setúbal na Primeira Liga

Da nossa parte, é tudo! Até uma próxima!

Vitória justa do lado do FC Porto, mas pesada para a equipa de Domingos Paciência.

Os azuis e brancos baixaram o ritmo de jogo ao longo de todo o segundo tempo e limitaram-se à gestão do resultado.

Não fosse este final brilhante, a equipa do FC Porto tinha desiludido para este segundo tempo.

Final da partida!

FC Porto 4-0 Vitória de Setúbal

Danilo bateu Zequinha! O homem do Setúbal ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu a defesa.

90+3' GOLOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

Vai ser Danilo a marcar..

Zequinha será o guarda-redes improvisado.

90+2' Expulsão de Ricardo Batista por falta sobe Brahimi e penalti a favor do Porto.

3 minutos de compensação

Entrou, tocou e marcou! O jogo acordou com a entrada de Brahimi. Grande jogada de Quintero com o golo no topo do bolo.

88' GOLOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

87' Sai Quaresma, entra Brahimi no FC Porto.

84' Passe de Óliver... muito desorientado. A bola saiu para fora.

83' Sai Paulo Tavares, entra João Schimdt no Vitória.

82' Cruzamento de Queirós, direitinho para as mãos de Fabiano.

81' Herrera disparou... mas a bola saiu muito por cima da baliza de Ricardo Batista.

38 ataques por parte do FC Porto, 12 por parte do Vitória.

79' Remate forte de Jackson... Ligeiramente por cima da baliza de Batista.

77' Controlo do jogo por parte do FC Porto, mas os sadinos têm tido espaço para o contra-ataque.

74' Sai Campaña entra Quintero no FC Porto.

Quintero está pronto para ir a jogo.

72' Danilo tentou entrar pela direita, mas mais uma vez esteve atenta a defesa sadina.

69' Lupeta obrigou Maicon a cortar no último segundo. A gestão do resultado do lado do FC Porto tem sido arriscada.

68' Novo livre de Quaresma... a bola saiu por cima da baliza de Batista.

66' Sai Diego Maurício entra Lupeta no Vitória.

65' Livre de Quaresma... ao segundo poste, Maicon não chegou a tempo.

62' Entra Evandro sai Tello no FC Porto.

61' Remate de Pedro Queirós sem perigo para Fabiano.

Evandro está pronto para entrar do lado do FC Porto.

57' Cruzamento de Quaresma.... e foi por pouco que Jackson não chegou à bola.

56' Canto para o FC Porto, sem perigo para a baliza de Ricardo Batista.

54' O domínio azul e branco continua...

51' Dani encheu o pé, mas não houve sequer perigo para a baliza de Fabiano.

49' Grande iniciativa de Óliver, mas Batista negou o golo ao médio portista. Grande intervenção do homem do FC Porto.

20.207 espectadores no Dragão. Pior noite da temporada em termos de assistências.

45' Sai Manú entra Zequinha.

SEGUNDA PARTE

Vem aí o segundo tempo, vejamos o que acontece. Até já!

O Setúbal, apesar de pressionar alto, tem tido muitas dificuldades em sair em jogo e a criar oportunidades. Fabiano tem-se limitado a ser um espectador da partida.

Aos 26 minutos, Jackson aumentou a vantagem portista depois de um passe colocado de Tello. Destaque para o início da jogada ter nascido no estreante Campaña.

Ricardo Quaresma voltou à titularidade e aos golos. Aos 19 minutos, depois de uma falta de Manú sobre Danilo, o internacional português partiu para a marca dos 11 metros e não perdoou.

Vantagem de dois golos mais que merecida para a equipa do FC Porto. Os azuis e brancos têm dominado como querem e só pecam por Tello estar tão desapoiado no contra-ataque.

INTERVALO

FC PORTO 2-0 VITÓRIA SETÚBAL



1 minuto de compensação

43' Nova velocidade de Tello, e nova perda de bola. O espanhol tem estado sozinho...

41' Grande entrada de Danilo pelo lado direito, Oliver não aproveitou o passe do colega de equipa e isso deixou o brasileiro muito irritado.

39' Dani tem perdido muitas bolas na transição de jogo, Tello vai aproveitando e vai colocando velocidade no jogo, mas a defesa sadina, a muito cisto, tem conseguido levar a melhor.

38' Grande passe de Herrera para Danilo, mas Pedro Queirós conseguiu roubar a bola ao lateral do FC Porto.

36' O FC Porto vai dominando a partida confortavelmente.

32' Grande jogada de contra-ataque de Tello e de Quaresma! O espanhol complicou demais e acabo por perder a bola.

28' Boa tentativa de Herrera.... saiu ao lado.

Grande passe de Campaña para Tello! A jogada começou no estreante! O espanhol ainda teve tempo para assistir Jackson Martinez que trocou as voltas à defesa sadina e bateu pela segunda vez Ricardo Batista.

26' GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

Ricardo Quaresma voltou à titularidade e aos golos. Muito bem batida esta grande penalidade.

21' GOLOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

20' Penalidade a favor do FC Porto por falta de Manú sobre Danilo.

16' Livre de Quaresma.... ainda bateu Herrera, mas sem perigo para a baliza de Ricardo Batista.

13' Tentativa de cruzamento de Quaresma, chegou primeiro a defesa sadina.

11' Espaço para o remate de Tello, para a primeira grande defesa da noite de Ricardo Batista.

9' O FC Porto continua no controlo da partida, mas os vitorianos têm sabido lidar com a equipa da casa.

7' Passe colocado de Danilo para Tello, mas o espanhol estava em posição irregular... era uma boa oportunidade.

5' Grande jogada de Herrera! A bola acabou em Tello que tentou combinar com Jackson, mas a verdade é que defesa sadina estava atenta.

4' Danilo tentou encher o pé, mas deu de frente com a defesa da equipa contrária.

2' O Setúbal entrou a pressionar a equipa do FC Porto.

APITO INICIAL

20.19. Também o Vitória regressa ao balneário.

20.17. A equipa do FC Porto regressa agora ao baneário.

20.07. Já aquecem as equipas!

20.06. Onze do Vitória Setúbal: Ricardo Batista; Pedro Queirós, François, Frederico Venâncio e Hélder Cabral; Ericson e Dani; Advíncula, Paulo Tavares e Manú; Diego Maurício.

20.05. Onze do FC Porto: Fabiano; Danilo, Maicon, Indi, Alex Sandro; Campaña, Herrera, Óliver; Quaresma, Jackson, Tello.

19:05. «De certeza que o FC Porto vai querer corrigir os erros do jogo com o Benfica. Nós vamos procurar, acima de tudo, ser inteligentes e procurar que o jogo vá de encontro à nossa estratégia. Queremos tentar fazer um bom resultado», afirmou Domingos Paciência, técnico do Vitória FC e antigo avançado goleador dos portistas.

18:35. Sobre o jogo e sobre a actual pontuação do FC Porto, Julen Lopetegui assim considerou: «Vamos ter as dificuldades de uma equipa que precisa de pontos, tem valor e um treinador experiente. Nós temos de melhorar tanto a nível individual como colectivo e sabemos que será preciso apresentar um bom futebol para superar um rival que irá chegar motivado».

18:10. No último jogo entre Porto e Vitória de Setúbal, para o campeonato, os portistas venceram com facilidade, 3-0, na jornada 16 da época passada. Os golos da casa foram marcados por Jackson Martínez, Varela e Carlos Eduardo. Dos marcadores dos golos, apenas Jackson está ainda no clube: Varela está actualmente no WBA e Carlos Eduardo no Nice.

17:50. O FC Porto vem de um sucesso histórico que conta 17 vitórias seguidas diante do Vitória de Setúbal em jogos do campeonato. Desde 2005 que os Dragões não sabem fazer outra coisa que não vencer os sadinos. Nesse ano, o melhor que o Vitória foi capaz de obter foi um empate a zeros. Desde 1989 que os sadinos não conseguem vencer o Porto - nesse ano foram às Antas ganhar por 0-1.

17:25. Há três jornadas sucessivas que o Vitória FC não consegue marcar um golo na Liga. A última vez que o fez foi na vitória contra o Marítimo, precisamente a última vez que venceu, na décima jornada. De realçar que o Vitória ainda não foi capaz de vencer nenhum jogo fora de casa, para o campeonato. As únicas três vitórias foram no Bonfim, contra Gil Vicente, Nacional e Marítimo.

17:10. O Vitória de Setúbal segue também por entre críticas e fracas exibições. A formação sadina, treinada por Domingos Paciência, está na décima quarta colocação da Liga, com apenas 11 pontos, mais 5 que o lanterna vermelha, Gil Vicente. O Vitória de Setúbal é um dos ataques menos concretizadores da Liga, com apenas 8 golos marcados: menos, apenas o Arouca, com 7 tentos marcados.

16:55. Muitas críticas têm sido dirigidas ao FC Porto, por não ser capaz de se afirmar nos grandes jogos: ainda não venceu nenhum dos jogos contra os rivais Benfica e Sporting. Contra os leões, os portistas empataram 1-1 para a Liga, em Alvalade, e perderam em casa para a Taça. Juntam-se ainda as partidas contra o forte Vitória de Guimarães (0-0 na Cidade Berço) e os dois empates contra a equipa mais forte do grupo da «Champions», o Shakhtar Donetsk.

16:40. O Porto volta assim a jogar em casa para a Liga, tendo a oportunidade de vencer e colocar pressão no agora tranquilo líder Benfica, que apenas jogará no Domingo. O FC Porto vem da sua primeira derrota no campeonato, devido aos dois golos de Lima. No plano nacional, foi a sua segunda derrota, depois de ter sido batido, também em casa, pelo rival Sporting, para a Taça de Portugal (1-3).

16:20. Jogo seguinte à derrota do FC Porto, em casa, diante do rival Benfica, que custou aos portistas os actuais 6 pontos de atraso para o líder encarnado. O Benfica foi ao Dragão vencer por 0-2 com um bis de Lima, à semelhança do que acontecera em 1991 e 2005, com César Brito e Nuno Gomes, respectivamente. O Porto lançou duas bolas ao poste e acabou por sofrer com a eficácia do Benfica.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do minuto a minuto do jogo, , da 14ª jornada da Primeira Liga, FC Porto x Vitória de Setúbal. A partida terá início às 20:30 horas, no Estádio do Dragão. Siga com Vavel Portugal todas as incidências do jogo, grátis .