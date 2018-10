Oitavos-de-final da Taça de Portugal - resultados e marcadores

Já são conhecidas as 8 equipas que disputarão os quartos-de-final da Taça de Portugal, rumo à final no Jamor: Belenenses, Nacional, Gil Vicente, Marítimo, Rio Ave, Famalicão, Sporting e Braga.

Nesta jornada, o destaque vai para a vitória do Famalicão, que actua no Campeonato Nacional de Seniores, no reduto do Paços de Ferreira (1-2) e para a "queda" do campeão em título - Benfica -, no Estádio da Luz, perante um Braga que soube virar o resultado, naquela que foi a segunda derrota dos encarnados no confronto directo com os minhotos, na presente temporada.

Desta ronda, fica ainda nota para o Sporting, que sofreu para conseguir vencer o Vizela (que também actua no CNS) e é, agora, o único "grande" na corrida pelo título. O sorteio dos quartos e das meias-finais realiza-se na próxima segunda-feira, dia 22 de Dezembro.

RESULTADOS E MARCADORES:

CF "Os Belenenses" 2-0 SC Freamunde

34'[1-0] Abel Camará

90'+3[2-0] Pelé

CD Nacional 2-1 Santa Maria FC

27' [1-0] Marco Matias

51' [2-0] Hyun-Jun Suk

80' [2-1] Hugo Veiga (g.p.)

Gil Vicente FC 2-1 FC Penafiel

63' [0-1] Hélder Guedes (g.p.)

79' [1-1] Marwan Mohsen

90'+4 [2-1] Evaldo

CS Marítmo 1-1 Clube Oriental de Lisboa (9-8 após g.p)

28' [1-0] Maazou

89' [1-1] Alves



Rio Ave FC 2-0 GD Chaves

45'+1 [1-0] Esmael Gonçalves

88' [2-0] Ukra (g.p.)

FC Paços de Ferreira 1-2 FC Famalicão

2' [0-1] Ricardo (a.g.)

52' [0-2] Diogo Torres

84' [1-2] Urreta (g.p.)

FC Vizela 2-3 Sporting CP

34' [0-1] André Martins (g.p.)

37' [1-1] Talocha

39' [1-2] Paulo Oliveira

45'+2 [2-2] Talocha

59' [2-3] Carlos Mané

SL Benfica 1-2 SC Braga