«Desacordo» contratual pode levar Maxi para Espanha ou Turquia

Maxi Pereira está longe de ver a sua continuidade no Benfica assegurada. O lateral direito uruguaio, de 31 anos, será livre de negociar com outros clubes que não o Benfica, podendo, caso assim decida, abandonar a Luz a custo zero no final do seu contrato, ou seja, em Junho de 2015.

O clube encarnado e o internacional já abriram negociações para a renovação mas o acordo está longe de ser uma realidade, facto que abriu portas a conversações entre o agente do jogador e clubes espanhóis e turcos, que demonstraram interesse em contratar o titular do lado direito da defesa uruguaia.

«Estamos a negociar com o Benfica, a nossa prioridade é sempre o Benfica, mas há algum desacordo sobre os termos e a duração do contrato. Por isso, conversei com alguns clubes de Espanha e Turquia», afirmou Paco Casal, empresário de Maxi, ao site turco Sporx. O processo de renovação arrasta-se e a continuidade de Maxi Pereira, peça-chave do sistema de Jorge Jesus, é uma total incógnita.

Apesar das dúvidas que rodeiam o caso, o agente do jogador ressalvou que a vontade do atleta é permanecer no Benfica: «Maxi está há muito tempo em Portugal e no Benfica e quer continuar assim, mas as condições não estão definidas».